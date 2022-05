Morata ironizza sul gioco di Allegri e sul ‘corto muso’: “Zero tiri, il mister sarebbe orgoglioso” Nelle scorse ore è stato pubblicato un video dalla Juventus che ha fatto molto discutere i tifosi bianconeri: i protagonisti sono Morata, Arthur, Chiesa e Chiellini ma è lo spagnolo che si è preso la scena con una battuta su Allegri.

A cura di Vito Lamorte

La stagione 2021-2022 si chiuderà con la Juventus che non alzerà nemmeno un trofeo al cielo dopo undici anni. I tifosi bianconeri si erano abituati bene ma quest'anno hanno dovuto soffrire più del solito, nonostante l'inizio complicato di campionato sia stato superato con una fase di recupero che ha portato gli uomini di Massimiliano Allegri a centrare il quarto posto e la qualificazione in Champions League.

Quello che spesso è stato criticato della squadra bianconera è l'atteggiamento in campo e la grande difficoltà nella proposta di gioco, troppo spesso passiva per i calciatori presenti nella rosa. Sul banco degli imputati è finito Massimiliano Allegri, accusato di non aver dato un'idea alla squadra e di vivacchiare spesso sugli episodi. L'allenatore livornese era stato richiamato per ridare un'identità juventina dopo gli anni di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo ma i risultati non sono stati quelli sperati e i bianconeri non hanno mai convinto pienamente, se non in sporadiche occasioni.

Proprio in merito a questo modo di giocare nelle scorse ore si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere sui social i tifosi juventini, e non. La squadra bianconera ha pubblicato un video su Twitter che vede Arthur e Alvaro Morata impegnati in una partita alla PlayStation contro Federico Chiesa e Giorgio Chiellini in occasione dell'aggiornamento di eFootball.

Il grande protagonista del video diffuso sui profili social del club bianconero è stato proprio l'attaccante spagnolo, che nel corso dell'intervallo tra un tempo e un altro contro i compagni ha ironizzato sulle statistiche della partita giocata da lui e dal centrocampista brasiliano: "Abbiamo una statistica fantastica, zero tiri in porta. Il mister sarebbe orgoglioso".

Una battuta che non è passata inosservata e ha dato vita alla solita discussione social tra i ‘pro Allegri' e #AllegriOut che dividono il tifo della Vecchia Signora.

La sfida all'insegna del divertimento e delle risate si è conclusa con Chiellini che esortava Chiesa a tenere la palla lontana dalla porta per evitare rischi: "Dai Fede, all'88' si va alla bandierina!".