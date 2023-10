Monza-Udinese finisce 1-1: Lucca risponde a Colpani, Cioffi parte con un punto preso al Brianteo Monza e Udinese hanno pareggiato 1-1 al Brianteo: una rete per tempo, Colpani per i padroni di casa e Lucca per gli ospiti. Parte con un risultato positivo il ritorno di Cioffi sulla panchina friulana.

A cura di Paolo Fiorenza

Non si fanno male Monza e Udinese, chiudendo 1-1 la loro sfida al Brianteo: al gol di Colpani per i padroni di casa nel primo tempo replica Lucca nella ripresa. Il pareggio muove la classifica deficitaria dei friulani e fa partire con un risultato positivo il nuovo tecnico Cioffi, che ad inizio settimana aveva sostituito Sottil dopo il pareggio interno col Lecce. L'Udinese adesso è a quota 7 punti, momentaneamente terzultima assieme all'Empoli che sarà impegnato domani in casa con l'Atalanta. Perde un'occasione il Monza, che vincendo si sarebbe portato in settima posizione provvisoria con 15 punti.

Cioffi non si discosta dal canovaccio tattico che ha trovato in eredità: ribadita dunque la difesa a tre della gestione Sottil e degli ultimi anni (lui stesso l'aveva adottata nella stagione 2021/22, prima di decidere di andare al Verona), con Pereyra avanzato a sostegno di Success. Anche Palladino non cambia modulo: Colpani e Vignato giostrano alle spalle del riferimento offensivo Colombo.

Il primo tempo è giocato su ritmi non esasperati ed il Monza colpisce proprio quando l'Udinese aveva appena avuto due occasioni poco prima della mezzora con Bijol. È il solito Andrea Colpani, vero trascinatore dei brianzoli in questo avvio di stagione, a mettere a segno il gol dell'1-0 con un destro di prima intenzione dal limite dell'area. Per il 24enne trequartista bresciano è la quinta rete in campionato nelle prime 10 partite.

Nella ripresa c'è il comprensibile forcing dell'Udinese per raggiungere il pareggio, che arriva al 66′ con Lorenzo Lucca – entrato poco prima al posto di Samardzic – che sfrutta un assist di petto di Kabasele insaccando nell'angolino basso della porta difesa da Di Gregorio. È il Monza ad avere l'occasione per prendersi la posta piena all'83', ma il sinistro a giro di Ciurria diretto all'incrocio dei pali trova Silvestri attentissimo. Finisce dunque 1-1 un match non esattamente spettacolare.