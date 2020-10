Lorenzo Pirola è un nuovo calciatore del Monza. Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda, che ha comunicato come il difensore cresciuto nelle giovanili Inter, che Antonio Conte ha fatto esordire in Serie A e arruolato con la prima squadra fino a poche ore fa, arrivi con la formula del prestito annuale e sarà un'arma in più per la squadra di Cristian Brocchi. Questa la nota ufficiale del club brianzolo: "Difensore mancino giovane e molto promettente: ecco Lorenzo Pirola, che arriva dall'Inter a titolo temporaneo annuale. Benvenuto Lorenzo!".

Si tratta del colpo di mercato in entrata numero 13 per Adriano Galliani, che ha rinforzato la rosa a disposizione di Brocchi in tutti i reparti e ora il club brianzolo si candida ad avere un ruolo da protagonista della stagione del ritorno in Serie B: l'obiettivo dichiarato di Silvio Berlusconi è quello di portare per la prima volta in Serie A il Monza e la squadra ha tutte le carte in regola per poterci provare. La società lombarda è stata una delle più attive sul mercato in questa sessione e lo dimostrano le 34 operazioni, tra acquisti e cessioni, effettuate.

A rinforzare la rosa nelle mani di Brocchi sono arrivati calciatori che conoscono bene la categoria come Barberis, Donati, Frattesi e Barillà; vere e proprie scommesse come Gytkjaer, Maric, Marin e Carlos Augusto; ragazzi promettenti come Di Gregorio, Bettella, Colpani e Pirola e la ciliegina sulla torta è stata certamente Kevin-Prince Boateng. Una campagna acquisti davvero notevole per una neopromossa ma è chiaro gli obiettivi non sono quelli canonici di un club che vuole lottare per la permanenza. Dopo i pareggi nelle prime due uscite di campionato, al cospetto di SPAL e Empoli; e la vittoria in Coppa Italia contro la Triestina, il Monza si candida ad un ruolo da protagonista nel campionato cadetto.