Monza-Inter, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Un'altra amichevole per l‘Inter di Cristian Chivu, che procede nel pre-campionato. I nerazzurri dopo aver vinto una splendida partita con il Monaco, è pur sempre un'amichevole ma si sono imposti in rimonta (2-1) dopo aver giocato gran parte dell'incontro in 10 uomini, oggi martedì 12 marzo scendono in campo all'U-Power Stadium di Monza per sfidare la squadra di casa. L'incontro prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Sportitalia.

Un pre-campionato anomalo quello dell'Inter che, come tutte le squadre che hanno disputato il Mondiale per Club, ha avuto brevi vacanze e un brevissimo ritiro per effettuare la preparazione atletica. I nerazzurri, finalisti nell'ultima Champions League, hanno programmato tre amichevoli nel mese di agosto. La prima è stata vinta con il Monaco, ora c'è questa con il Monza, mentre sabato ci sarà l'ultimo test con l'Olympiacos. Il Monza invece si sta preparando per il campionato di Serie B, ed in panchina ha Paolo Bianco, allenatore ingaggiato per provare la rapida risalita.

L'Inter farà l'esordio in Serie A lunedì 25 agosto sfidando a San Siro, nel Monday Night (in programma alle ore 20:45), il Torino guidato da Marco Baroni. Mentre il Monza in casa affronterà il Frosinone in Coppa Italia, domenica 17 agosto, ed esordirà contro il Mantova nel campionato di Serie B.

Partita: Monza-Inter

Quando: martedì 12 agosto 2025

Orario: 21:00

Dove: U-Power Stadium, Monza

Diretta TV: Sportitalia

Diretta Streaming: Sportialialive

Competizione: Amichevole

Dove vedere Monza-Inter in TV

La sfida tra il Monza, che nelle scorse settimane ha cambiato proprietà e non è più della famiglia Berlusconi, anche se Adriano Galliani per ora è rimasto all'interno della nuova società, e l'Inter sarebbe trasmessa in diretta TV in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Monza-Inter in diretta streaming

Lo streaming di Monza-Inter sarà visibile sempre gratuitamente collegandosi a Sportitalialive. I tifosi dell'Inter e del Monza dunque avranno la possibilità di vedere questo match amichevole di agosto in diverse modalità.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

L'Inter dovrebbe far rifiatare qualche big rispetto al match del Principato di Monaco. In avanti probabili le presenze di Pio Esposito e Bonny, mentre sulla fascia spazio a Dumfries, pronto a galoppare come nella scorsa stagione. Il Monza presenta in buona parte calciatori che hanno militato in Serie A lo scorso anno, compreso Colpani tornato dalla Fiorentina. Occhio al giovane Lucchesi.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Caprari; Keita. All. Bianco.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zalewski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Bonny. All. Chivu.