Monchi si riprende Zaniolo e lo porta in Premier: il Galatasaray è già un ricordo dopo soli 6 mesi Nicolò Zaniolo è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Finisce dopo soli 6 mesi la sua esperienza dal Galatasaray a seguito della fuga da Roma.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quando si parla di calciomercato Nicolò Zaniolo ultimamente è sempre al centro della questione. Ciò che è accaduto lo scorso mese di gennaio 2023 con il divorzio inaspettato dalla Roma è ancora fresco nella nostra memoria. Il giocatore fu fischiato dall'Olimpico in occasione del match di Coppa Italia contro il Genoa e da lì successe di tutto. Il rinnovo di contratto non è arrivato e nel frattempo il Milan si era inserito per acquistare il giocatore. La cifra messa sul piatto dai rossoneri non soddisfava la Roma e così la trattativa naufragò fino alla mossa del Bournemouth, club inglese allora terzultimo in classifica, che propose ai giallorossi 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il giocatore alla fine decise di rifiutare la destinazione facendo infuriare la Roma che aveva perso un'entrata importante. Le conseguenze furono terribili con presunte minacce di tifosi al giocatore e alla famiglia costretti a rifugiarsi a La Spezia. A febbraio la Roma mette il giocatore fuori dal progetto con il rischio di concludere la stagione fuori rosa. Così spunta fuori la prospettiva del Galatasaray in Turchia che prende il giocatore. La Roma incasserà da quell'operazione 16.5 milioni di euro – il 15% spetta all’Inter – più 13 milioni di bonus e 2 per l'eventuale futura rivendita che sta avvenendo in queste ore con il giocatore pronto per andare all'Aston Villa di Monchi.

Zaniolo con la maglia dell’Italia di Mancini.

Il giocatore si trasferirà in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex ds della Roma l'ha rivoluto fortemente dopo essere stato in grado di farlo entrare nella trattativa Nainggolan con l'Inter che portò Zaniolo in giallorosso come contropartita tecnica. Oggi i due si ritroveranno in Inghilterra dove il giocatore è stato fortemente voluto dal tecnico Emery. In Turchia negli ultimi 6 mesi Zaniolo ha totalizzato 11 presenze (solo in 3 dal primo minuto), mettendo a segno 5 gol e 1 assist, che gli hanno permesso anche di tornare tra i convocati di Mancini per gli impegni di giugno.

Oggi si aprono le porte della Premier sfiorate lo scorso mercato di gennaio con i tentativi di Bournemouth e Leeds per acquistarlo dalla Roma. Un'operazione che prevederà l'esborso di 3 milioni per prestito del giocatore e 27 appunto per il riscatto nei confronti del Galatasaray. Quella di Zaniolo in Turchia di fatto era sembrata sin da subito una via d'uscita da quella situazione complicata che si stanno andando a delineare sempre di più alla Roma. Oggi proprio Monchi, il primo che l'ha voluto con sé dalle giovanili dell'Inter, è pronto a farlo rinascere nel grande calcio inglese.