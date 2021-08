Moise Kean da horror con l’Everton: reazione, rissa ed espulsione in Coppa di Lega L’attaccante italiano Moise Kean è stato protagonista di un brutto episodio nel match di Carabao Cup che vedeva il suo Everton contrapposto all’Huddersfield: il 21enne ex Juventus in avvio di ripresa è stato espulso per una reazione scomposta e rissa con un avversario proprio sotto gli occhi dell’arbitro.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia malissimo la stagione di Moise Kean alla sua seconda esperienza in Inghilterra con l'Everton. Dopo il debutto in Premier League (entrato nel recupero della sfida contro il Leeds) oggi Rafa Benitez gli ha concesso la prima chance da titolare nel match Huddersfield-Everton, valido per i trentaduesimi di Carabao Cup 2021/2022 (Coppa di Lega inglese). Il 21enne attaccante italiano però è finito sotto i riflettori per un brutto episodio avvenuto nella ripresa quando è stato protagonista di una reazione scomposta costatagli il rosso diretto: l'ex Juve è stato infatti espulso al 60′ per via di una rissa con Thomas, calciatore della squadra avversaria, avvenuta sotto gli occhi dell'arbitro che non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso.

L'attaccante dei Toffies, che ha iniziato dal primo minuto la gara del secondo turno della Coppa di Lega, ha visto il suo esordio stagionale da titolare concludersi quando ha spintonato e preso per il collo un giocatore dell'Huddersfield con cui qualche secondo prima aveva avuto un duro scontro di gioco. A quel punto l'arbitro Matthew Donohue, a pochi passi dalla scena, ha avuto bisogno di poco tempo per prendere una decisione mostrare a Kean un cartellino rosso dopo poco meno di un'ora giocata al John Smith's Stadium. Sprecata in malo modo dunque la chance di scalare le attuali gerarchie di Rafa Benitez che, per far rifiatare i titolarissimi Richarlison e Dominic Calvert-Lewin, in questa gara di Carabao Cup contro l'Huddersfield, squadra che milita in Championship (la Serie B inglese) aveva deciso di dare un'opportunità da titolare all'attaccante vercellese.