Milan-Newcastle, le probabili formazioni per la partita di Champions: Pioli fa turnover Milan-Newcastle è la gara d’esordio dei rossoneri nella Champions League 2023-2024. Le probabili formazioni e le scelte di Stefano Pioli.

A cura di Vito Lamorte

Milan-Newcastle United è la gara d'esordio dei rossoneri nella Champions League 2023-2024. Si gioca martedì 16 settembre alle ore 18:45. La squadra di Stefano Pioli è la prima italiana a scendere in campo nella massima competizione europea e lo farò con la squadra dell'ex Sandro Tonali, che non dovrebbe incrociare i suoi vecchi compagni per un infortunio rimediato con la Nazionale Italiana.

I rossoneri sono stati inseriti nel gruppo F con gli inglesi, il PSG e il Borussia Dortmund. Quella fra il Diavolo e la compagine inglese è uno scontro assolutamente inedito, visto che i due club non si sono mai sfidati prima in match ufficiali. Per il Milan l'urna di Nyon non è stata benevola ma i rossoneri di Pioli hanno tutte le carte in regola per giocarsi le loro chance per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Il Milan scende in campo al Meazza sfruttando anche il fattore campo dopo il derby di sabato e dovrebbe presentarsi con la formazione tipo di questo inizio di stagione. La linea difensiva davanti a Maignan sarà composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez che avranno il compito di fermare del tridente offensivo mandato in campo da Howe che dovrebbe essere composto da Almiron, Isak e Gordon.

A centrocampo ci sarà ancora il trio formato da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders mentre il tridente sarà composto da Pulisic, Giroud e Leao. Pioli vuole toccare il meno possibile la squadra che gli stando più certezze e non vuole stravolgere nulla dopo le ottime prime uscite dei suoi ragazzi. Queste le probabili formazioni di Milan-Newcastle:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Loftus-Cheek, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Anderson, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.