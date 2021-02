Allo Stadio Meazza – San Siro di Milano il Milan oggi affronta il Crotone, in una partita valida per la 21esima Giornata della Serie A 2020-2021. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15. La squadra di Pioli vuole continuare a vincere e vuole lottare fino alla fine per lo scudetto. Cerca punti importanti anche il Crotone, che è ultimo in classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi. Sulla panchina dei calabresi c'è Giovanni Stroppa, che da calciatore con il Milan di Sacchi ha vinto la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa Europea nella stagione 1989-1990. Il grande protagonista dell'incontro potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic che spera di realizzare il 500° gol della sua carriera da professionista. Qui ci sono tutte le informazioni per vedere la partita Milan-Crotone in TV su Sky e in diretta streaming.

Milan-Crotone, dove vederla in TV

Un classico testacoda andrà in scena a San Siro dove il Milan vuole vincere contro il Crotone, cosa che ha fatto anche nella gara d'andata disputata a fine settembre (quando finì 2-0). Milan-Crotone è una delle partite che in questo turno di campionato trasmette Sky, che manderà in onda la gara sui canali 202 (Sky Serie A) e 251 (Sky Sport). La telecronaca sarà di ??? e ‘???.

La diretta streaming di Milan-Crotone

Sarà possibile seguire in diretta la partita tra il Milan e il Crotone anche in streaming. Si può vedere Milan-Crotone grazie all'app di Sky e cioè Sky Go fruibile da parte degli abbonati che possono utilizzarla se dispongono di una connessione wi-fi e con un tablet, il pc, lo smartphone o la Smart Tv. Ma la gara di San Siro si potrà vedere in streaming anche con Now Tv, che trasmette sette partite di campionato per ogni turno di campionato.