“Messi via dal Barcellona? Chiedete al club”: la frecciata del padre di Leo al presidente Laporta Jorge Messi ha voluto puntare il dito contro il Barcellona e i suoi dirigenti che non avrebbero fatto tutto il possibile per rinnovare il contratto del figlio: “Volete sapere chi è il colpevole? Chiedete al club”. Sul banco degli imputati Joan Laporta e i dirigenti del club, che non avrebbero fatto tutto il possibile per trattenere l’argentino al Camp Nou.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi è atterrato da pochi minuti a Parigi e nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. In mattinata è stato definito l'accordo e così l'argentino ha lasciato la sua casa di Barcellona per recarsi all'aeroporto El Prat e imbarcarsi per la capitale francese. Il primo ad arrivare al terminal dei voli privati ​​è stato Jorge Messi, padre e rappresentante del fuoriclasse di Rosario, che è parso subito visibilmente disturbato per la numerosa presenza di telecamere e giornalisti. Il papà del sei volte Pallone d'Oro ha dichiarato chiuso l'esito della trattativa rispondendo subito alle domande dei presenti e ha detto: "Sì, andiamo a Parigi".

Prima di prendere il volo che lo ha portato nella capitale francese a firmare per il PSG per i prossimi due anni, più l'opzione di un ulteriore, con un ingaggio di quasi 40 milioni netti a stagione, Jorge Messi ha voluto puntare il dito contro il Barcellona e i suoi dirigenti che non avrebbero fatto tutto il possibile per rinnovare il contratto del figlio. A chi gli chiedeva perché Leo non fosse rimasto al Barça ha risposto: “Volete sapere chi è il colpevole? Chiedete al club".

Una frase che non lascerà indifferente i tifosi del Barcellona, dal momento che indica apertamente Joan Laporta e i suoi dirigenti come i maggiori responsabili del fatto che il più importante giocatore del club catalano non ha rinnovato dopo la scadenza dello scorso 30 giugno. Nella conferenza d'addio il calciatore argentino non si è fatto tirare nella contesa tra il club e il presidente della Liga, Javier Tebas, e ha utilizzato poche parole in merito alla vicenda. A suscitare più scalpore era stata la freddezza nei confronti del presidente del Barcellona prima della sua ultima apparizione al Camp Nou.

È praticamente arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Messi da parte del Paris Saint-Germain e nelle prossime ore si conosceranno tutti i dettagli dell'accordo. Certamente la separazione tra Leo e il Barcellona continuerà a far discutere ancora per molto tempo.