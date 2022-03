Messi sorpreso e spaventato dall’invasore, il selfie diventa brutale: “Fermati subito” Dopo Ecuador-Argentina Messi è stato sorpreso da un tifoso avversario che è riuscito a dribblare la sicurezza fiondandosi in campo. Le immagini e il video parlano chiaro.

A cura di Marco Beltrami

Il brutale selfie del tifoso con Messi

L'Ecuador è riuscito a strappare il pareggio in pieno recupero nella sfida contro l'Argentina valida per le qualificazioni Mondiali. Il gol di Valencia, ha risposto a quello di Alvarez, in un confronto che era inutile ai fini della classifica, con entrambe le rappresentative che possono festeggiare la partecipazione a Qatar 2022. Se la squadra di casa ha evitato il ko, quella ospite ha allungato la sua striscia di risultati utili. Tutti contenti dunque? Così sembra, anche se l'epilogo del confronto non è stato certo piacevole per Leo Messi che ha dovuto fare i conti con un curioso fuori programma.

L'entusiasmo alle volte gioca brutti scherzi. Un tifoso ecuadoregno subito dopo il fischio finale della sfida contro l'Argentina, ha lasciato gli spalti dell'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo a Guayaquil, fiondandosi sul terreno di gioco. Dopo aver dribblato la sicurezza, il sostenitore ha puntato Leo Messi ovvero il suo idolo. Il ragazzo con indosso la casacca della nazionale di casa, non è stato però tenero nei confronti della grande gloria argentina.

L'invasore pronto a tutto per scattarsi un selfie con Messi, lo ha letteralmente avvinghiato afferrandolo per il collo e stringendolo a sé. Un modo brutale di esternare la sua stima per la Pulce che non ha gradito e ha cercato di allontanare il ragazzo, prima dell'intervento degli steward che sono riusciti a dividere i due. Una scena non bellissima, e che è diventata popolare dopo che il tifoso ha condiviso tutto sui suoi canali social.

Messi sorpreso dal tifoso dopo Ecuador–Argentina

Su Instagram infatti, il ragazzo ha mostrato la foto scattata con Messi e il video della sua invasione. Si vede chiaramente il ragazzo entrare sul terreno di gioco, urlando a più riprese "Messi, Messi, una foto". Appena arrivato nei pressi del calciatore, ecco la vera e propria presa con Messi che chiede di essere lasciato andare "stop, stop, stop" visibilmente sorpreso e spaventato. Nell'immagine si vede la mano sinistra del tifoso sotto il collo di uno spaesato Lionel, che ha un'espressione visibilmente contraria. Una scena non bellissima, nonostante le belle parole d'accompagnamento al post: "Mi basta vivere una volta sola perché ho conosciuto il miglior giocatore della storia. Mio caro Leo Messi, grazie per tanti momenti di felicità che mi hai regalato in questi anni con il tuo bel calcio. Amo te e questo bellissimo sport".