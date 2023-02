Messi può tornare al Barcellona: l’incontro segreto tra il padre di Leo e Laporta fa paura al PSG Jorge Messi, padre e agente della Pulce, avrebbe incontrato il presidente del Barcellona e l’indiscrezione ha subito riaperto il dibattito sul possibile ritorno del sette volte Pallone d’Oro in Spagna.

A cura di Vito Lamorte

Il rinnovo di Leo Messi con il Paris Saint-Germain è bloccato e dalla Spagna emergono sempre più dettagli su una situazione che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi. Il sette volte Pallone d'Oro sembrava ad un passo dal prolungamento con i transalpini dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar ma la situazione, ad oggi, appare molto diversa.

Il mancato accordo con il campione argentino sta facendo molto far parlare e intorno al nome della Pulce nelle ultime ore è stata creata una enorme suggestione: secondo il programma "Tot Costa" Joan Laporta e Jorge Messi, padre del giocatore del PSG, si sono incontrati la scorsa settimana e sul tavolo c'erano tre grandi temi: l'omaggio che il Barcellona intende tributare a Messi, le controverse parole di Matías e il possibile ritorno della stella argentina in blaugrana. All'incontro era presente anche Alejandro Echevarría, che ha facilitato il riavvicinamento tra le due parti.

Il co-direttore di "Tot Costa", Jordi Costa, ha fornito maggiori dettagli sulle informazioni al programma Onze di Esport3 e ha riferito che nell'incontro sull'ipotetico ritorno al Camp Nou di Messi non sono stati fatti molti progressi ma in nessun caso, però, è possibile escluderlo a priori. L'incontro era solo il primo passo per normalizzare il rapporto tra le parti dopo la rottura di due anni fa.

Questo incontro, che doveva restare segreto, accresce ulteriormente le voci sul futuro di Leo Messi , il cui contratto con il PSG scadrà il 30 giugno: si è parlato anche di un possibile approdo all'Inter Miami di Beckham, che farebbe di tutto per portarlo in MLS, ma non ci sono ancora conferme su offerte reali da parte della franchigia americana.

Il possibile ritorno al Barça di Messi avrebbe tanti ostacoli, oltre ad una ridiscussione dello stipendio che dovrà essere fatta a monte: Laporta ha già confessato in più di un'occasione che gli piacerebbe che tornasse ma i rapporti tra le parti erano molto tesi dopo l'addio di due anni fa.

L'incontro tra Joan Laporta e Jorge Messi ha già riaperto il dibattito sul ritorno di Messi al Barcellona ma non ci sono reali conferme su quali siano le possibilità in merito. Al momento si può dire che un primo passo per la riconciliazione tra le parti è già fatto e l'incontro potrebbe essere fondamentale per riallacciare i rapporti in vista di possibili svolte future.