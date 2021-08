Messi-Barcellona, non è finita: il club gli deve ancora 52 milioni di euro Il Barcellona deve a Lionel Messi 52 milioni di euro. Secondo i media catalani la cifra corrisponde al pagamento differito degli stipendi concordato durante l’ultima fase della presidenza di Bartomeu per affrontare la grave situazione economica che stava attraversando il club a causa della pandemia Covid-19.

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona deve 52 milioni di euro a Lionel Messi. A riportare la notizia è il quotidiano catalano SPORT. La cifra corrisponde al pagamento differito degli stipendi dei giocatori della squadra del Barça concordato durante l'ultima fase della presidenza di Josep Bartomeu. Quel patto era stato raggiunto per affrontare la grave situazione economica che stava attraversando il club a causa della pandemia Covid-19: i legali del club catalano e quelli del giocatore argentino stanno negoziando il pagamento, che il Barça dovrebbe portare a termine tra la fine del 2021 e nell'arco di tutto il 2022.

Nonostante Messi e Barça abbiano deciso di separare le loro strade, le spettanze dell'argentino da parte della sua ex squadra non sono chiuse del tutto e così l'argentino riceverà dei soldi nei prossimi mesi dalla società spagnola a causa degli accordi che Bartomeu aveva stipulato con i calciatori in quel momento di difficoltà. Ora tocca a Joan Laporta risolvere la questione dei pagamenti dilazionati che erano stati promessi alla rosa nel 2020: non appena il club avrà l'esito finale della due diligence, comunicherà anche tutti i pagamenti dilazionati concordati con il cda precedente, dove compariranno anche i 52 milioni di euro di Messi e quelli degli altri calciatori. Va ricordato che ai suoi tempi Bartomeu aveva annunciato un debito di 250 milioni di euro ma dopo l'audit Laporta ha affermato in conferenza stampa che la cifra è salita a 487 milioni.

Intanto Leo Messi ha iniziato ad allenarsi e a integrarsi nella rosa del PSG. Oggi l'argentino ha svolto il suo secondo allenamento con la nuova squadra e domani è in programma al Parc des Princes la presentazione dei nuovi acquisti prima della partita di Ligue 1 contro il Racing Strasbourg. È molto probabile che Messi non prenderà parte a questa gara ma sarà quasi sicuramente in campo per salutare i suoi nuovi tifosi.