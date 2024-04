video suggerito

Neymar vuole comprare il Santos e salvarlo dal debito di 130 milioni: un atto d'amore per il suo club Neymar vuole comprare il Santos e salvarlo dal debito di 130 milioni di euro: un atto d'amore per il club della sua vita.

A cura di Vito Lamorte

Neymar JR vuole comprare il Santos e salvarlo dal debito di 130 milioni di euro: un atto d'amore per il suo club. Il brasiliano non sta vivendo il suo miglior momento sportivo e sta lavorando per recuperare dall'infortunio al legamento crociato. Intanto, però, il nome di O Ney è sempre accostato al club delle sue origini e si parla di un suo coinvolgimento all'interno della società nel prossimo futuro.

Neymar è un calciatore dell'Al-Hilal dalla scorsa estate, dopo che il club saudita aveva investito 90 milioni per lui: in questo anno il brasiliano è stato lontano dal campo a causa dei suoi problemi di infortuni e non è mai stato visto in buone condizioni fisiche.

Il media brasiliano UOL ha riportato che Neymar starebbe valutando la possibilità di tornare a giocare per il Santos. Una vera e propria ‘bomba'.

Lo stesso giornale precisa che Neymar dopo la partita tra Santos e Palmeiras, valida per la finale del Campionato Paulista, è sceso negli spogliatoi per tenere un discorso a tutti i componenti della squadra e ha promesso ai giocatori che sarebbe tornato al Santos nel 2025.

Secondo quanto riporta Beting, invece, l'idea di Neymar va oltre: il brasiliano non solo vorrebbe tornare a giocare per il club della sua vita ma vorrebbe anche diventarne il proprietario.

Neymar pronto a salvare il Santos dal debito di 130 milioni

La squadra brasiliana vive un brutto momento istituzionale e il giocatore, insieme al padre, vorrebbe ‘salvarlo' da questa situazione. Dopo la retrocessione in Seconda Divisione, il club brasiliano ha un debito di 130 milioni di euro.

Secondo lo stesso giornale, Neymar vorrebbe concludere la sua carriera nel club in cui è cresciuto e gestire il club insieme al padre nei prossimi anni.

Un'operazione che sarebbe simile a quella compiuta da Ronaldo, che ha acquistato quasi il 90% del Cruzeiro e lo ha riportato nella massima serie brasiliana dopo nove mesi di gestione.