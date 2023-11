Mertens si ferma davanti a un tifoso prima della partita, il Napoli lo distrae: “Politano?” Mentre fa il suo ingresso nello stadio del Bayern Monaco Mertens si blocca davanti a uno smartphone: segue la partita del Napoli in Champions.

A cura di Ada Cotugno

Difficile dimenticare un'esperienza così lunga e travolgente: neanche con il trasferimento in Turchia Dires Mertens ha dimenticato il suo Napoli, la squadra in cui è diventato grande e con la quale ha condiviso momenti preziosi.

Alle pendici del Vesuvio è diventato Ciro, idolo della tifoseria e grande simbolo azzurro, un colore con il quale non ha mai tagliato i ponti. Il suo addio è stato doloroso, ma anche a distanza l'attaccante continua a seguire con interesse le sorti dei partenopei.

Un video girato nella mixed zone dello stadio del Bayern Monaco lo ha catturato in un momento molto speciale, condiviso poi su tutti i social. Mertens si stava recando negli spogliatoi assieme al resto dei compagni del Galatasaray per prepararsi alla partita di Champions League che si sarebbe giocata in Baviera nel giro di poche ore.

Leggi anche Tifosi del Milan cercano scontri con gli ultras del PSG: tensione in tribuna durante la partita

Al suo ingresso nell'impianto il belga si è fermato per fare alcune foto con dei tifosi, prima di avvicinarsi a una persona che reggeva tra le mani uno smartphone. È bastata una sola parola per attirare la sua attenzione: l'uomo stava seguendo il risultato del Napoli, impegnato in quei minuti contro l'Union Berlino, e ha deciso di avvertire l'attaccante del gol degli azzurri.

"Politano?", ha chiesto Mertens abbassando lo sguardo verso lo schermo dove – presumibilmente – scorrevano le immagini della rete appena segnata dal suo ex compagno di squadra. Anche in un momento così delicato, a poche ore da una partita di Champions, l'attenzione di Ciro era tutta per il Napoli.

In più di un'occasione il giocatore ha dimostrato di avere ancora un legame molto saldo con i partenopei: dalle visite frequenti alla città ai piccoli segnali disseminati sui social, i ricordi dei nove anni trascorsi all'ombra del Vesuvio riaffiorano in continuazione e anche il tifo per la sua vecchia squadra non è mai svanito.