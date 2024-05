video suggerito

Merola miglior giocatore della stagione del Pescara: premiato con 100 bottiglie di vino e 50 di birra Davide Merola ha vinto il premio come miglior giocatore della stagione del Pescara Calcio: il riconoscimento prevede la consegna di 100 bottiglie di vino e 50 di birra.

A cura di Vito Lamorte

Davide Merola ha vinto il premio come miglior giocatore della stagione del Pescara Calcio, giunto alla sua 30esima edizione. Si tratta di un riconoscimento ideato dal giornalista Paolo Minnucci, per il periodico cronacheabruzzesi.it, che prevede la consegna di cento bottiglie di vino e cinquanta di birra al giocatore più votato dalla stampa sportiva specializzata abruzzese.

Il premio della critica, che prevedeva come premio 50 bottiglie di vino e di birra e viene assegnato al giocatore che si è messo particolarmente in luce, è andato al portiere Alessandro Plizzari.

Merola premiato con 100 bottiglie di vino e 50 di birra

Davide Merola è uno dei calciatori più forti del girone B della Serie C per la sua qualità e la capacità di trovare la porta avversaria: i numeri non mentono, visto che in 41 partite ha messo a segno 18 gol e 5 assist. Il giocatore nato a Santa Maria Capua Vetere è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e poi è stato acquistato dall'Empoli prima di iniziare un lungo peregrinare che lo ha portato ad Arezzo, al Grosseto, al Foggia, al Cosenza e al Pescara.

Si è sempre fatto notare per le sue capacità di trovare facilmente la porta e per il suo letale fiuto del gol.

Pescara ai playoff di Serie C: sfiderà il Pontedera

La squadra abruzzese si è piazzata al sesto posto del girone C della Serie C e ha raggiunto i playoff: la squadra di Emmanuel Cascione se la vedrà con il Pontedera il prossimo 7 maggio allo stadio Adriatico e proverà ad andare avanti in questa post-season per cercare di raggiungere la Serie B.

Non è stata una grande annata per i biancazzurri, che non hanno mai trovato una grande continuità di risultati e hanno dovuto fare i conti anche con i problemi di salute occorsi a mister Zdenek Zeman che poi ha lasciato la panchina dopo l'intervento al cuore.