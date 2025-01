video suggerito

Méndez colpisce a tradimento l’avversario di 16 anni: il Clasico Nacional-Peñarol diventa una corrida L’amichevole prestagionale con il Clasico di Montevideo tra Nacional e Peñarol si è trasformata nelle più classiche partite senza esclusione di colpi. Dopo la pirotecnica rimonta nei minuti di recupero del Nacional dallo 0-1 al 3-1, Javier Mendez ha perso la testa e si è accanito sul giovanissimo Alexander dos Santos colpendolo al collo, insultandolo e scaraventandolo a terra: reo di festeggiare davanti ai tifosi del Peñarol l’incredibile vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Doveva essere la classica amichevole e invece si è trasformata in una corrida: Nacional-Peñarol ha dato il meglio e il peggio di sé in 90 minuti durante la "Serie Rio de Plata" una sfida molto sentita in Uruguay e che ha visto l'eterna sfida tra i due acerrimi rivali nel classico derby di Montevideo. Conclusasi 3-1 ma anche con un regolamento di conti nel finale che ha scatenato una furiosa reazione di Javier Mendez che se l'è presa con sedicenne Alexander Dos Santos, reo di star festeggiando il successo.

L'amichevole prestagionale con il Clasico di Montevideo tra Nacional e Peñarol

Nacional e Peñarol si sono date battaglia per tutta la stagione di Prime Division, il massimo campionato in Uruguay con la squadra giallonera che alla fine ha trionfato per soli 2 punti dopo un infinito testa a testa. Ma non è bastato il periodo di riposo per cancellare le scorie perché nell'amichevole prestagionale giocatasi lunedì 20 gennaio, si è assistito ad una torrida stracittadina dove è andato in scena di tutto in soli 90 minuti: quattro gol, un'espulsione, capovolgimenti di fronte e la classica rissa finale. Perché ad andare in vantaggio per primo era stato il Peñarol nel primo tempo con Darìas, poi l'inarrestabile rimonta del Nacional, che si è imposto 3-1.

L'incredibile finale: il Nacional rimonta a tempo scaduto dallo 0-1 al 3-1

Una vittoria che è arrivata nei minuti di recupero, quando prima un gol di Gerazo al 93′ e poi quello di Villalba Jaume al 95′ hanno umiliato alla dolorosa sconfitta il Peñarol, scatenando l'incredibile esultanza del Centenario di Montevideo dove erano accorsi i tifosi per il derby dal classico sold-out. E la furia cieca di Javier Mendez che ha scaricato la propria frustrazione e rabbia nel peggiore dei modi prendendosela con un avversario appena 16enne.

La furia di Mendez su Dos Santos: il colpo alla gola e gli insulti

Nel bel mezzo dell'esultanza per il pirotecnico capovolgimento di fronte a favore del Nacional, tutta la panchina si è riversata in campo a celebrare il successo in rimonta. Tra questi anche un ragazzino, Alexander dos Santos aggregato dalla giovanili. Ha mostrato la maglia ai tifosi del Peñarol, mentre i compagni si abbracciavano in gruppo poco distante. Ma Javier Méndez ha individuato proprio nell'isolato Dos Santos la vittima perfetta: si è avvicinato da dietro e ha afferrato il collo del giovane 16enne e con un colpo preciso lo ha schiantato a terra per poi insultarlo e spingerlo ripetutamente. La mini rissa non è tardata ad arrivare così come l'espulsione di diretta di Mendez.