Mbappé diventa un caso in Francia: da gennaio potrà firmare un pre-contratto con qualsiasi club Il contratto di Mbappé con il PSG scadrà alla fine di questa stagione: da gennaio il francese sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra, ma da Parigi filtra serenità per il rinnovo.

A cura di Ada Cotugno

Da lunedì la carriera di Kylian Mbappé potrebbe completamente cambiare. Dopo tutto il tira e molla in estate fra PSG e Real Madrid, dal primo gennaio la storia si ripeterà e l'esito potrebbe essere diverso: il contratto della stella francese scadrà alla fine di questa stagione e ciò vuol dire che dall'inizio del nuovo anno potrà firmare un pre-accordo con qualsiasi club.

Una situazione pericolosa per i parigini che rischiano di perdere a zero il giocatore più prezioso, qualora non dovesse già esserci un'intesa per il rinnovo di contratto prima della partenza. L'Equipe ha provato a far luce con la situazione indagando in casa PSG: i dirigenti sono tranquilli e vogliono lasciare a Mbappé il tempo necessario per prendere le sue scelte, forti del fatto che possa prolungare presto il suo contratto.

L'impressione dei parigini è quella di avere a che fare con un giocatore felice, aperto al dialogo e alla possibilità di restare ancora in Ligue 1. E se l'impressione da fuori è quella di un addio doloroso in estate, dall'interno non c'è traccia di preoccupazione o di insofferenza per una situazione arrivata ormai al limite.

Proprio come successo sei mesi fa, alla porta c'è sempre il Real Madrid. Dalla Spagna non hanno mai smesso di credere nell'arrivo di Mbappé, oltretutto a parametro zero, e da gennaio faranno di tutto per regalare a Carlo Ancelotti una nuova stella per il suo dream team. Ma in giro per l'Europa ci sono diverse squadre pronte a fare di tutti per accoglierlo, come Liverpool e Chelsea.

L'ultima spiaggia è l‘Arabia Saudita, un progetto che il francese ha già rifiutato in estate dopo aver riflettuto a lungo davanti a una proposta economica decisamente allettante. Il progetto sportivo sembra essere al momento la sua unica priorità e per questo nel suo futuro si delineano le strade della Liga e della Premier League, gli unici due campionati che potrebbero fargli gola.

Dalla Francia però continuano ad avere fiducia nel rinnovo di contratto che cambierebbe tutte le carte in tavola, anche se Mbappé in questi lunghi mesi di discussione non ha mai fatto trapelare nulla sul futuro che lo attende.