Mazzarri non si presenta alla premiazione della Supercoppa: era andato via dopo il gol dell'Inter Dopo la sconfitta con l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri non si è presentato alla cerimonia di premiazione rifiutando dunque la medaglia d'argento.

A cura di Michele Mazzeo

Brutto gesto di Walter Mazzarri al termine della finalissima della Supercoppa Italiana 2024 tra Inter e Napoli. Il tecnico dei partenopei, sconfitti 1-0 con un gol di Lautaro Martinez arrivato in pieno recupero, non si è infatti presentato sul terreno di gioco dello stadio Al-Awwal Park di Riyadh per la cerimonia di premiazione di fatto disertandola.

L'allenatore toscano era infatti andato via dal campo prima ancora che l'arbitro Rapuano fischiasse la fine dell'incontro facendo rientro, subito dopo aver incassato la rete dell'attaccante nerazzurro, negli spogliatoi dove è rimasto anche quando tutta la sua squadra è stata chiamata sulla passerella allestita in messo al campo per ricevere le medaglie d'argento per il secondo posto nella competizione.

Dietro la decisione di Walter Mazzarri c'è probabilmente la volontà di protestare contro la direzione di gara dell'arbitro Rapuano con il quale ha avuto molto da ridire per tutto il match, soprattutto nell'episodio dell'espulsione per doppia ammonizione di Simeone che ha cambiato l'inerzia di un match fin lì giocato alla pari dal suo Napoli. Un motivo che, qualora fosse confermato, comunque non giustifica l'aver disertato la premiazione, cosa che tra l'altro potrebbe ora costare anche una sanzione per il tecnico dei partenopei dato che per regolamento oltre ai calciatori anche l'allenatore è obbligato a presenziare alla cerimonia di premiazione e ritirare la medaglia d'argento.

Lo stesso Walter Mazzarri non ha poi potuto spiegare perché abbia deciso di non presentarsi alla premiazione insieme ai suoi giocatori dato che, dopo il ko con l'Inter, il Napoli è entrato in silenzio stampa e a parlare davanti alle telecamere è stato soltanto il presidente Aurelio De Laurentiis che nel suo intervento ai microfoni di Mediaset non ha fatto alcun accenno all'increscioso episodio che ha visto protagonista il suo allenatore al termine della finale di Supercoppa Italiana.