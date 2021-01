Il Papu Gomez è ormai fuori rosa da diverso tempo e nell'Atalanta pare proprio che non ci sia più spazio per lui. Il fantasista argentino è sceso in campo l'ultima volta a Torino contro la Juventus il 16 dicembre scorso. Da quel giorno in poi, tra incontri con la società, il Tapiro di Striscia e la frattura mai ricucita con Gasperini, di Gomez se n'è parlato solo fuori dal campo. E allora ecco che dopo i presunti sondaggi di mercato da parte di Inter, Juventus e Roma per cercare di capire se in questo periodo economico così complicato ci fosse spazio per un prestito del Papu, a proporre un contratto è stato un suo ex compagno di squadra.

Maxi Lopez, attaccante argentino con cui il Papu ha condiviso la splendida esperienza di Catania in cui si è fatto conoscere in Italia. L'attaccante ex Barcellona e Milan, oggi milita in Serie C nella Sambenedettese. Su Instagram, ha commentato l'ultima foto postata dal Papu (visibilmente giù di morale) con scritto: "Ale, vieni alla Sambenedettese? Sei mesi a fare magie! Non mollare fratello". Una frase di incoraggiamento in risposta alla didascalia del Papu al post: "Mas fuerte que nunca" ("Più forte che mai"). Gomez ha già ricevuto un'altra proposta da una categoria inferiore, dalla Serie B, ovvero il Monza di Berlusconi, ma ha rifiutato.

Maxi Lopez e il Papu Gomez hanno giocato insieme in Serie A con la maglia del Catania dalla stagione 2010/2011 all'annata 2011/2012. Due anni di magie condivise insieme in terra siciliana che hanno fatto sognare tutti gli amanti del calcio. Facevano parte della colonia argentina che aveva invaso gli etnei facendoli arrivare a posizioni di classifica da sogno. Con il fantasista argentino dell'Atalanta tra i due c'è sempre stato un grande rapporto.

E allora ecco che Maxi, commentando un post su Instagram di Gomez, piuttosto malinconico, ha voluto tirarlo su con la proposta di fargli indossare la maglia della Sambenedettese. "6 mesi di magie" ha sottolineato Maxi, quasi a volerlo invitare a divertirsi per un po' piuttosto che restare fermo. Alla risposta di Maxi Lopez si è accodato anche anche Luca Cigarini che nel mezzo della discussione ha provato ad inserirsi: "Please come to Crotone".