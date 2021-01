Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG. L'ufficialità è arrivata tramite i canali ufficiali del club che ha voluto dare la notizia con un video che ripercorre alcune tappe della carriera di Pochettino, sia da giocatore con la maglia dei parigini, che da allenatore. Si era parlato tanto dell'ormai ex Tottenham per il dopo Tuchel sulla panchina dei parigini, ma adesso è arrivata l'ufficialità che tanto aspettavano Neymar e compagni. E così, dopo la decisione a sorpresa di esonerare lo stesso Tuchel il giorno della vigilia di Natale, ecco che arriva l'approdo a Parigi del tecnico argentino che nella stagione 2018/2019 sfiorò l'impresa con il Tottenham portandolo fino alla finale di Champions League, poi persa contro il Liverpool di Klopp in una sfida tutta inglese. È stato esonerato dal club londinese a novembre del 2019.

Pochettino da calciatore aveva indossato la maglia del PSG dal 2001 al 2003 e nel video pubblicato dal club, c'è proprio l'immagine di una sua esultanza da calciatore dopo un gol in maglia parigina. Pochettino ha firmato un contratto fino a giugno del 2022 con l'opzione di prolungamento per un'altra stagione.

Il PSG potrà dunque ricominciare l'anno con la certezza di aver trovato subito il sostituito di Tuchel dopo l'esonero di quest'ultimo nel giorno della vigilia di Natale. L'annuncio di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore dei parigini, è arrivato al termine di diverse consultazioni fatte dal club nel corso di questi giorni. Ma il nome dell'argentino era già messo in cima alla lista dei desideri del club francese.

