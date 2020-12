Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina è stato nel campo delle ipotesi soltanto per qualche minuto due giorni fa, nei momenti immediatamente successivi all'esonero di Tuchel da parte del Paris Saint-Germain. Il PSG, d'altronde, è stata una delle opzioni a lungo accostate all'ex allenatore della Juventus in ottica futura. In Francia, in realtà, avevano le idee chiare da tempo e l'identikit del successore sulla panchina del Parco dei Principi era già stato individuato in tutto per tutto in Mauricio Pochettino. Max, insomma, è rimasto ai box anche a questo giro. Ma si tratta di un appuntamento soltanto rimandato: il 2021 sarà l'anno del ritorno in panchina di Allegri.

Il tecnico livornese è fermo dal suo addio alla Juventus, datato estate 2019. Dopo i cinque anni in bianconero, ricchi di successi e particolarmente intensi sul piano dello stress, ha deciso di prendersi un anno sabbatico, per ricaricare le pile lontano dalle scene in attesa dell'occasione giusta. La pandemia, in qualche modo, ha scombinato anche i suoi piani: il 2020 ha lasciato quasi tutto immutato ai vertici del calcio europeo, con pochi scossoni a creare opportunità di rango, di quelle che cerca Allegri. Il punto ora è questo: dovrà arrivare l'occasione giusta. E "giusta", nel suo caso, sottintende una serie di requisiti piuttosto importanti. Li ha spiegato lo stesso Max qualche tempo fa, in un'intervista rilasciata a ‘Marca'.

"Sto cercando un club con il quale condividere un progetto, che abbia ambizione di vincere. Non importa dove".

Poche parole che restringono l'elenco delle papabili squadre a poche panchine in giro per l'Europa. La sua destinazione preferita resta la Premier League, scenario che più di tutti lo stuzzica e nel quale vorrebbe misurarsi: tra tutti i top club, il Manchester United è quello che più di tutti pare prossimo ad un avvicendamento della guida tecnica. Occhio alla Spagna: Zidane va avanti tra alti e bassi e il progetto, a lungo termine, è tutt'altro che confermato; Koeman non durerà oltre il termine della stagione al Barcellona, dove però bisognerà attendere i risultati delle elezioni per avere un'idea chiara sui possibili sviluppi tecnici. E in Italia? C'è una sola squadra (esclusa la Juventus) che potrebbe garantire ad Allegri quello che sta cercando. Sempre l'Inter, che già ci aveva fatto un pensierino dopo la crisi della scorsa estate con Conte. Una pista da tenere calda, in considerazione di un rapporto non sempre idilliaco.