Marotta racconta com'è andata davvero tra Joao Felix e l'Inter: "Mai avanzata alcuna negoziazione" Beppe Marotta prima di Inter-Fiorentina ha svelato tutto ciò che è accaduto con Joao Felix e il possibile interessamento dei nerazzurri durante il calciomercato di gennaio: "Mai avanzata alcuna negoziazione".

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter si appresta a giocare una partita fondamentale stasera contro la Fiorentina. Una sfida che ha assunto ancora più importanza dopo il pareggio al Maradona del Napoli di Conte contro l'Udinese. Occasione ghiotta per la squadra di Simone Inzaghi per riportarsi a -1 dalla vetta occupata proprio dagli azzurri e rimettersi in carreggiata dopo lo scivolone di giovedì al Franchi nel recupero proprio contro la viola. Beppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ne ha parlato qualche minuto prima del calcio d'inizio ai microfoni di DAZN.

Un'occasione per analizzare il momento generale che sta attraversando la squadra ma anche per chiarire cosa sia davvero accaduto nell'affare Joao Felix durante il calciomercato prima che passasse al Milan. Lo stesso portoghese nella conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi aveva parlato dell'interesse da parte dei nerazzurri nei suoi confronti. A precisa domanda sull'argomento ha risposto lo stesso Marotta chiarendo quanto accaduto: "Abbiamo deciso di rimanere con i nostri giocatori, e non abbiamo mai approfondito".

Joao Felix in conferenza stampa con Ibrahimovic.

Il presidente dei nerazzurri spiega nel dettaglio l'avvicinamento al talento finito oggi al Milan: "Abbiamo solo valutato nomi che erano in vendita, mai avanzato alcuna negoziazione – ha sottolineato parlando di Joao Felix -. Non abbiamo mai approfondito l'interesse, fermo restando il rispetto per il giocatore. Abbiamo deciso di rimanere così". Una risposta dovuta dopo le affermazioni dello stesso calciatore nella presentazione al Milan di oggi: "Il mio agente mi ha parlato dell'interesse dell'Inter, ma stavo trattando col Milan che era la mia priorità".

Marotta spiega cosa è andato storto a Firenze nel recupero

Detto ciò Marotta ha poi parlato della flessione della squadra vista a Firenze: "Quando giochiamo dobbiamo farlo per vincere, abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo – spiega -. C'era un po' di amarezza nei giorni scorsi per come avevamo perso e quella sconfitta diventa uno stimolo in più". Anche in questo caso viene menzionato pure il calendario fitto di impegni: "Può aver inciso, la testa in questo periodo era abbastanza pesante dal punto di vista psicofisico ma non capita solo a noi avere un calendario fin troppo stressante".