Lorenzo Pasciuti con la maglia del Carpi che prese per mano e, categoria dopo categoria, lo portò fino al massimo torneo nazionale. Alessandro Lucarelli con la divisa del Parma. E adesso anche Mario Alberto Santana, icona del Palermo. L'attaccante argentino aggiunge il proprio nome in calce alla breve lista di giocatori che, con la casacca della stessa squadra, hanno giocato dalla Serie A fino ai Dilettanti. È il terzo nella storia del calcio italiano a toccare questo traguardo speciale e lo ha raggiunto (subentrato a Kanoute) in una giornata poco felice per la squadra siciliana, sconfitta per 2-0 al debutto nel campionato di Serie C contro il Teramo allenato da Massimo Paci.

Dall'Europa ai campi della Serie D, nella valigia dell'attore di Santana c'è un bel po' di esperienza acquisita in tanti anni di carriera. Dall'Argentina all'Italia, dall'Olhanense fino al club palermitano, a 38 anni il sudamericano non ha affatto intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Anzi, è la risorsa che può portare in dote agli isolani l'esperienza accumulata in tanti anni. Una buona fetta dei quali trascorsi proprio a Palermo. Basta dare un'occhiata allo score dell'argentino: 119 presenze, 9 gol 4 assist in rosanero; solo con la Fiorenti a ha fatto di più (137 presenze, 18 gol, 19 assist). Pro Patria, Frosinone, Chievo Verona, Torino, Napoli, Genoa e Venezia completano la collezione delle divise indossate finora.