Dove giocherà nella prossima stagione Mario Balotelli? Al momento l'unica certezza sul futuro del bomber è il suo addio al Brescia al termine di questa annata. Nelle ultime notizie di calciomercato è spuntato il nome di una pretendente a sorpresa per SuperMario, ovvero il Como. La società che milita in Serie C pensa in grande per il futuro e ha individuato in Balotelli un possibile rinforzo per puntare alla promozione nella serie cadetta.

Calciomercato, le ultime notizie sul futuro di Mario Balotelli

Il nome di Mario Balotelli è caldo in sede di mercato. Ferri corti tra il centravanti e il Brescia, con l'addio ormai scontato al termine di una sola stagione, a dir poco tribolata. Secondo quanto riportato da Sky il centravanti classe 1990 è finito nel mirino del Como, società reduce dal tredicesimo posto nel girone A del campionato di Serie C. Il club acquistato nel 2019 dalla società londinese SENT Entertainment Ltd, ha un progetto ambizioso e vuole nelle prossime stagioni puntare in alto per provare a tornare nel calcio che conta. Ecco allora che tra gli obiettivi in sede di trattative è spuntato anche Mario Balotelli che diventerebbe, la stella della squadra e giocatore più rappresentativo.

Il Como vuole Mario Balotelli, ma l'operazione è molto difficile

Di certo non sarà facile convincere il giocatore, accostato nelle scorse settimane anche al Boca Juniors, a scendere di due categorie. L'ostacolo principale è legato anche all'ingaggio, con il bomber che al Brescia percepisce 1.5 milioni di euro (con 3 milioni di bonus in caso di raggiungimento della salvezza, ormai di difficile concretizzazione). Appuntamento dunque al termine della stagione, per capire anche come andrà a finire la storia con il Brescia, dopo la battaglia legale per la richiesta di licenziamento per giusta causa da parte della società di Cellino, e le accuse reciproche, non terminate nemmeno con il reintegro della scorsa settimana.