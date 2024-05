video suggerito

Il Como spreca il match-point per la promozione in Serie A: Modena e Venezia rovinano la festa ai lariani Il Como pareggia 0-0 sul campo del Modena sprecando così il primo match point per conquistare la promozione in Serie A: il gol in pieno recupero che ha permesso al Venezia di battere la Feralpisalò ha infatti rovinato la festa ai lariani rinviando tutti i discorsi all'ultima giornata della Serie B 2023-2024.

A cura di Michele Mazzeo

Non basta un pareggio per 0-0 in trasferta sul campo del Modena al Como nella penultima giornata della Serie B 2023-2024 per festeggiare l'aritmetica promozione in Serie A a distanza di 21 anni dall'ultima volta. Decisivo il successo in extremis del Venezia in casa per 2-1 contro la Feralpisalò (con il gol Compagnon arrivato all'83' che aveva annullato l'iniziale vantaggio dei lagunari siglato del sempre più capocannoniere Pohjanpalo che poi, in pieno recupero, ha siglato anche la rete della speranza per i lagunari portando il suo personale bottino in questo campionato a quota 22 marcature) che ha anche sancito la matematica retrocessione in Serie C dei lombardi.

Non è ancora raggiunto dunque l'obiettivo dichiarato inizialmente dai proprietari indonesiani Robert Budi e Michael Hartono (tra i cento uomini più ricchi del mondo secondo l'ultima classifica stilata da Forbes) e dal socio di minoranza Thierry Henry. Sfumato infatti il primo match point promozione per la squadra lariana guidata da Osian Roberts e Cesc Fabregas che resta però ancora padrona del proprio destino dato che con un successo contro il Cosenza al Sinigaglia nell'ultima giornata si assicurerebbe il ritorno nella massima serie. Spettatore interessato sarà proprio il Venezia, che nell'ultimo turno affronterà la trasferta in casa dello Spezia, che è ora infatti a soli due punti di distanza dal Como e in caso di arrivo a pari punti avrebbe la meglio grazie ad una migliore differenza reti negli scontri diretti.

Il Parma resta ancora dunque l'unica compagine ad avere la certezza della promozione in Serie A quando manca solo una giornata alla conclusione della regular season della Serie B 2023-2024. Una tra Como e Venezia lo farà alla fine del prossimo turno mentre la terza e ultima squadra a salire dalla Serie B uscirà dai playoff a cui sono già certe di partecipare, oltre una tra Como e Venezia, anche la Cremonese (direttamente dalle semifinali), il Catanzaro, il Palermo, la Sampdoria e il Brescia.