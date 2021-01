C'è una legge non scritta nel calcio, che vale ad ogni latitudine: vietato toccare la coppa prima di giocare una finale. Una credenza diffusa in primis tra gli stessi calciatori. Poi, di riflesso, tra i tifosi. È per questo motivo che in Sudamerica sono rimasti tutti a bocca aperta davanti alla tv prima di Palmeiras-Santos, finale della Copa Libertadores. All'ingresso in campo delle due squadre al Maracanã, la scena che nessuno si aspettava di vedere: mentre i giocatori sfilano accanto al trofeo, posto di consueto all'uscita del tunnel degli spogliatoi, Marinho, centrocampista del Santos, avvicina la mano destra al trofeo e tocca la coppa.

Un'immagine che in tanti, sui social, hanno riproposto al termine della partita, quasi a voler rigirare il coltello nella piaga dopo l'incredibile finale di gara: 14 minuti di recupero con gol decisivo realizzato al 99′ per la vittoria del Palmeiras. Destino beffardo per il Santos e per Marinho, premiato tra l'altro come miglior giocatore della Copa Libertadores dopo un cammino da protagonista con quattro gol in 10 partite. Il peggior modo possibile di perdere una finale.

Il motivo del gesto ‘sconsiderato' di Marinho, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere di natura evocativa. Nella scorsa edizione del torneo, all'ingresso in campo delle due squadre finaliste – Flamengo e River Plate in quella circostanza – Gabigol si rese protagonista dello stesso gesto. La sua gara ebbe però esito completamente diverso rispetto a quello di Marinho: con una doppietta nei pazzi minuti finali, l'ex attaccante dell'Inter ribaltò il punteggio e fu decisivo per la vittoria della coppa da parte del Flamengo. Un destino al quale venne dato grande risalto, che Marinho ha tentato di emulare con il gesto meno indicato da compiere prima di una finale. Gli è andata male.