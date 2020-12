Il Leeds è tornato in Premier League con l'obiettivo di potersi salvare quanto prima e programmare poi per il prossimo anno una stagione più completa in termini di traguardi di raggiungere nelle zone alte della classifica. A 17 punti, al 14esimo posto, oggi il club inglese è concentrato per la sfida di domani contro il Burnley in campionato nel classico turno natalizio. E in un anno particolare come questo, il tecnico del Leeds, Marcelo Bielsa, non ha voluto far mancare la sua vicinanza anche a coloro i quali non vivono sotto i riflettori come i calciatori.

Ma sono comunque molto importanti. Bielsa ha infatti organizzato una sorta di tombola virtuale con tutti i dipendenti della società inglese proprio con l'obiettivo di coinvolgere tutti e fare gruppo, insieme, in questo periodo. Un modo come un altro per condividere una stagione piuttosto particolare e le festività natalizie. A ogni dipendente è stato assegnato un numero che servirà per l'estrazione finale per il grande premio in omaggio.

La tombola di Bielsa con tutti i dipendenti

Una tombola virtuale con tutti i dipendenti del Leeds. È stata questa la singolare iniziativa del ‘Loco' Marcelo Bielsa che ha voluto ringraziare in un modo del tutto originale tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte della società inglese. In palio un grande regalo per il vincitore finale. Non è la prima volta che Bielsa si presta a delle iniziative del genere. Già lo scorso anno, secondo quanto rivelato da Patrick Bamford, attaccante del Leeds, organizzato un'iniziativa simile:

"Organizzò un'altra tombola. Il premio in palio era una macchina". Bielsa ha sempre considerato molto lo staff societario e tutte le persone che lavorano per la squadra: dai massaggiatori ai magazzinieri. Lo scorso mese di giugno aveva ringraziato pubblicamente lo chef del Leeds che ogni giorno gli portava il cibo nei giorni della quarantena.