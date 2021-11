“Maradona mi ha stuprato quando avevo 16 anni”: l’accusa infamante ad un anno dalla morte del Pibe La pesante e infamante accusa di Mavys Alvarez, una donna cubana che attualmente ha 37 anni, e che ha avuto una relazione con Diego Armando Maradona circa 20 anni fa.

A cura di Marco Beltrami

Il vuoto lasciato da Diego Armando Maradona nel mondo del calcio è incolmabile. A distanza di un anno dalla sua morte si fa ancora fatica a credere che il Pibe de Oro, tanto eccezionale in campo quanto esuberante fuori, non ci sia più. Mentre prosegue l'inchiesta che mira a fare chiarezza su quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti al suo decesso (sono 7 le persone accusate di omicidio involontario con circostanze aggravanti), c'è anche chi sta portando avanti una battaglia legale di tutt'altro tipo, contro l'ex entourage e i parenti di Maradona con accuse a dir poco infamanti.

Si tratta di Mavys Alvarez, una donna cubana che attualmente ha 37 anni, e che ha avuto una relazione con Diego Armando Maradona circa 20 anni fa. Quest'ultima ha testimoniato davanti ad un tribunale del ministero della Giustizia argentino che sta indagando sulle sue accuse di "traffico di esseri umani" contro appunto l'ex entourage di Maradona per eventi che sarebbero accaduti quando lei aveva appunto 16 anni. La Alvarez ha affermato che Maradona l'avrebbe violentata quando lei era praticamente un'adolescente, "rubandole l'infanzia".

Il riferimento è ad un viaggio fatto con Maradona in Argentina nel 2001, quando la grande gloria aveva circa 40 anni e lei 16. La Alvarez ha raccontato di aver incontrato per la prima volta il campione poco prima del viaggio, quando si trovava a Cuba per un trattamento per la tossicodipendenza. Nella conferenza stampa, la 37enne è entrata nel dettaglio, dando la sua versione dei fatti su quanto accaduto, nella clinica dove si trovava a L'Avana, con la madre che era nella stanza accanto: "Mi ha coperto la bocca, mi ha violentato. Non voglio pensarci troppo. Ho smesso di essere una ragazza, tutta la mia innocenza mi è stata rubata. Smetti di vivere le cose innocenti che una ragazza di quell'età dovrebbe sperimentare".

La Alvarez mostra delle foto di e con Maradona

La Alvarez che aveva precedentemente descritto la relazione con la stella del calcio come consensuale, ha dunque affermato che almeno una volta Maradona si era imposto con la violenza su di lei. La sua famiglia aveva dato il suo benestare al rapporto con El Pibe, nonostante la grande differenza d'età a causa dell'amicizia tra Maradona e il defunto presidente cubano Fidel Castro. Mavys Alvarez ha infatti spiegato: "La mia famiglia non l'avrebbe mai accettato se il governo cubano non fosse stato coinvolto. Sono stati costretti in un altro modo ad accettare una relazione che non andava bene per loro o per nessuno". Ecco allora la volontà di sporgere denuncia "per aiutare tutte le donne, tutte le vittime di tratta, di criminalità". Al momento nessuna dichiarazione pubblica da parte dei legali o parenti di Maradona.