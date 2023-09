Mané esulta al gol sulle spalle dell’ex compagno Firmino: critiche al livello del calcio in Arabia Mané festeggia il gol della sua squadra sulle saltando sulle spalle dell’avversario Firmino durante la gara Al-Nassr contro Al-Ahli: immagini che stanno facendo discutere e mettono in dubbio il livello della Saudi Pro League.

A cura di Vito Lamorte

La Saudi Pro League è il campionato che sta stuzzicando l'attenzione di molti perché il movimento economico che c'è stato la scorsa estate ha suscitato grande curiosità dopo gli spostamenti di tanti campioni che giocavano in Europa. Due di questi sono, senza dubbio, Sadio Mané e Roberto Firmino.

Il primo è stato acquistato dall'Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo e Brozovic, mentre il secondo ha deciso di unirsi Al-Ahli: sono stati due protagonisti del fantastico Liverpool che ha vinto la Champions League e ha battagliato col Manchester City in Premier League nell'ultimo quinquennio ma la scorsa estate hanno fatto una scelta precisa.

L'Al-Nassr ha affrontato l'Al-Ahli nell'ultimo turno, che è stato vinto dalla squadra di Mané per 4-3 in una sfida ricca di emozioni.

Cristiano Ronaldo si è preso la scena con due gol, con la squadra che gioca in maglia gialla che si è portata a soli due punti dalla vetta ma le reti fatte dal cinque volte Pallone d'Oro non sono stati l'unico argomento di discussione.

In occasione della terza rete di Talisca è stato il comportamento di Mané a far discutere di più, visto che il nazionale senegalese è saltato sulla schiena del suo ex compagno di squadra Firmino prima di andare dai suoi compagni per festeggiare il gol.

Il brasiliano, dopo aver visto che a fare quel gesto era stato Mané, si è girato e poi si è incamminato verso la metà campo senza dire nulla: un episodio che ha fatto discutere soprattutto in Inghilterra e in Spagna sul livello agonistico del campionato arabo.

Diversi opinionisti sui social hanno espresso il loro disappunto per quanto visto e hanno messo in dubbio il tasso di agonismo della Saudi Pro League: alcuni si sono addirittura chiesti se sarebbe mai possibile vedere un comportamento del genere da parte degli stessi calciatori in un altro campionato.

Il dubbio su come fosse precisamente il campionato arabo c'è sempre stato ma queste immagini non aiutano certamente il ‘grande progetto' che viene sbandierato e che non è altro che una enorme operazione di sportwashing.