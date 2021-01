Stefano Pioli ricorrerà o meno ad un ampio turnover in vista del derby contro l'Inter? Il tecnico del Milan potrebbe ritrovarsi a fare i conti con alcune scelte obbligate in vista della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. A rischio per la stracittadina infatti c'è anche uno degli ultimi arrivati ovvero Mario Mandzukic, che ha accusato un piccolo problema alla caviglia, dopo l'esordio di pochi giorni fa con l'Atalanta.

A pochi giorni dal suo arrivo, Mario Mandzukic è stato gettato subito nella mischia da Stefano Pioli. L'ex Juve ha disputato 20′ finali nel confronto perso contro la Dea, nel tentativo di provare a risollevare le sorti della sua squadra. Le sue condizioni fisiche però al momento non sono ottimali. Stefano Pioli infatti nella classica conferenza pre-partita di Inter-Milan di Coppa Italia ha aperto ad una possibile assenza del centravanti, e non solo: "Bennacer sta meglio ma sarà disponibile solo sabato prossimo contro il Bologna. Calhanoglu è ancora fuori e abbiamo avuto dei problemi con Mandzukic, Tonali e Kalulu. Solo domani mattina capiremo se saranno disponibili o meno".

Niente di grave per Mandzukic che deve fare i conti con un fastidio alla caviglia. C'è la volontà di non rischiare il giocatore che è reduce da un periodo di stop e avrà bisogno ancora di tempo per trovare la condizione ottimale. La speranza di Pioli è di poter affidamento su di lui, almeno per la panchina, anche se l'imperativo è quello di preservarlo per averlo a disposizione al 100% per il prosieguo della stagione.

Oltre a Manduzkic, Pioli ha parlato in termini entusiastici anche dell'altro neoacquisto Tomori, che avrà bisogno però ancora di un po' per trovare il campo: "Ha qualità e caratteristiche interessanti, anche se ha fatto solo due allenamenti e gli ci vorrà un po’ di tempo per inserirsi nel miglior modo possibile nei nostri meccanismi".

La volontà del Milan è quella di dare subito una risposta importante, dopo il ko con l'Atalanta: "Non ho dormito per rivedere la partita e poi ho fatto le mie valutazioni con la squadra. Il nostro obiettivo adesso è fare uno sforzo ancora maggiore per provare a mantenere lo stesso livello nel girone di ritorno. Noi vogliamo essere ambiziosi e vincere tutte le partite. Quando non ci riusciamo lavoriamo ancora di più per far sì che la situazione non si ripeta. Dobbiamo conviverci con queste pressioni, perché siamo in un grande club ed è giusto che ci siano delle aspettative"