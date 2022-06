Mancini stravolge l’Italia, formazione mai vista con l’Ungheria: Gnonto e due azzurri dalla Serie B Italia in campo contro l’Ungheria con tantissimi cambi rispetto alla sfida con la Germania. Mancini pronto a stravolgere ancora gli azzurri con altri 10 cambi: le formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Dopo il tracollo con l'Argentina e il riscatto contro la Germania, c'è grande curiosità per l'Italia che questa sera scenderà in campo nella seconda giornata del gruppo 3 della Lega di Nations League. Al Dino Manuzzi di Cesena la Nazionale di Mancini ospiterà l'Ungheria di Marco Rossi. Un avversario da non sottovalutare, come confermato anche dall'esordio vittorioso sull'Inghilterra che ha permesso ai magiari di conquistare il primato solitario del girone. Il commissario tecnico italiano nella conferenza stampa della vigilia ha aperto alla possibilità di una nuova rivoluzione in termini di scelte di formazione.

È questo d'altronde il momento per sperimentare e testare vari giovani, con la speranza di poter tornare in tempi più o meno brevi a contare su un gruppo nuovamente competitivo per il futuro dopo il flop della mancata qualificazione ai Mondiali. Proprio per questo Mancini alla vigilia non ha voluto dare punti di riferimento sui possibili titolari in Italia-Ungheria ma ha dimostrato di voler tenere fede alla sua linea che prevede ampie rotazioni e dove possibile vere e proprie rivoluzioni. Ecco allora che per il confronto contro i magiari, potrebbero esserci ben 10 cambi rispetto all'undici partito contro la Germania, con gli esordi – tra gli altri – di Gatti e Zerbin direttamente dal Frosinone, in Serie B.

Le probabili formazioni di Italia-Ungheria

Le indicazioni arrivate dagli ultimi test in allenamento parlano chiaro in tal senso. L'unico confermato rispetto al match di pochi giorni fa dovrebbe essere Gigio Donnarumma. Questo a meno di forfait legati alle sue condizioni e al problema al polso accusato. In caso di bandiera bianca, potrebbe essere concesso spazio a Meret per una rivoluzione totale. Novità importanti già in difesa con due possibili debutti con la casacca della Nazionale: a formare il reparto arretrato con Di Lorenzo e Spinazzola (non gioca titolare dalla sfida di Euro 2020 contro il Belgio), potrebbero essere il laziale Luiz Felipe e il 23enne del Frosinone, di proprietà della Juventus, Federico Gatti.

In mediana redini in mano a Locatelli con ai suoi fianchi Pessina, e un altro esordiente ovvero Giorgio Scalvini, giovane promessa dell'Atalanta. In attacco il terminale offensivo potrebbe essere Belotti, supportato da due ragazzini terribili, ovvero Zerbin del Napoli – ma reduce dal prestito al Frosinone – e Gnonto reduce dall'esordio super contro la Germania. Mancini in conferenza ha parlato delle doti uniche dell'attaccante dello Zurigo, pur sottolineando la necessità di frenare l'entusiasmo. Il piano B potrebbe essere un attacco, tutto tecnica e velocità con la volontà di non dare punti di riferimento e spazio a Cancellieri, Caprari e Raspadori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Gatti, Spinazzola; Pessina, Scalvini, Locatelli; Zerbin, Belotti, Gnonto. CT Mancini

UNGHERIA (5-1-3-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; A. Nagy; Schafer, Szoboszlai, Sallai; Ad. Szalai. CT Rossi