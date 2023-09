Mancini rifila una gomitata in pieno volto a Kutlu in Genoa-Roma: Orsato lo vede, ma non lo espelle Episodio contestato in Genoa-Roma nel primo tempo con Mancini che colpisce al volto con una gomitata Kutlu sotto gli occhi dell’arbitro Orsato. Solo ammonito. Poco prima dell’intervallo, altro fallo simile non sanzionato e un faccia a faccia con Gudmundsson prima di entrare negli spogliatoi.

A cura di Alessio Pediglieri

Episodio che ha scatenato la furia dei tifosi del Genoa nel primo tempo della gara contro la Roma a Marassi. Protagonista Mancini, il difensore giallorosso che di fronte ad una incursione di Kutlu ferma il genoano fallosamente con una plateale gomitata che colpisce in pieno volto l'avversario. Orsato vede l'irregolarità, fischia il fallo e ferma il gioco. Ma ammonisce il giocatore della Roma quando la sanzione corretta doveva essere rosso. Le immagini infatti mostrano una condotta violenta da parte del difensore romanista, che doveva essere sancita con l'espulsione.

Un episodio che ha creato più di una protesta sia in campo sia tra i tifosi per una scelta di Orsato che lascia molto perplessi. L'azione è chiara: il giocatore del Genoa riesce a sfuggire palla al piede, compiendo anche una prodezza, ovverosia un tunnel ai danni di Mancini. Un tocco che probabilmente è stato mal digerito dal nazionale che in modo scomposto alza il gomito sinistro e tramortisce al volto Kutlu che frana a terra: Orsato vede tutto ma alza il giallo.

Lo stesso Mancini a fine primo tempo, con la Roma sotto 2-1 dopo il raddoppio di Retegui che ha risposto ai primi due gol della partita, di Cristante e Gudmundsson, è apparso ancora oltremodo irritato macchiandosi anche di un ulteriore gesto falloso, graziato da Orsato che fischia il fallo senza alzare alcun cartellino. Non contento, subito dopo il fischio dell'intervallo, Mancini ha un faccia a faccia con Gundmundsson e sembra colpirlo tirandogli un orecchio. Ancora una volta sotto gli occhi di Orsato che non interviene.

Il secondo tempo del match di Marassi inizia senza Mancini tra le file della Roma: Mourinho e i suoi collaboratori hanno preferito non giocare ulteriormente con la sorte e lasciare il difensore negli spogliatoi, nervoso e a rischio espulsione, inserendo in campo Belotti. Giocare in 10 per recuperare sul Genoa sarebbe stato un rischio troppo grosso da affrontare.