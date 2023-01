Manchester United-Manchester City dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Manchester United-Manchester City è l’attesissimo derby che apre la 20a Giornata di Premier League. L’incontro si giocherà sabato 14 gennaio alle ore 13:30, diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Questo può essere un weekend determinante per la Premier League. L'Arsenal sta facendo la lepre, sta disputando un campionato straordinario e prova a scappare. All'inseguimento ci sono le due squadre di Manchester e il sorprendente Newcastle. I Gunners domenica sono chiamati alla grande sfida con il Tottenham, ma oggi si disputa il derby Manchester United-Manchester City, che si giocano tantissimo in questa partita che inizierà alle ore 13:30. Guardiola ha bisogno di riscattarsi dopo il ko di coppa, ten Hag invece vuole capire se lo United è da corsa. La gara d'andata finì 6-3 per il City.

Il Manchester United ha trovato la quadratura. Erik ten Hag era partito male, ma pian piano è riuscito a equilibrare tutto, anche con l'addio di CR7. Rashford segna, ma non è solo lui a trascinare i Red Devils che sono in corsa in quattro competizioni. Terzo con il Newcastle, ma con una partita in meno, il Manchester United ha 35 punti, solo quattro in meno del Manchester City, che è a quota 39, a causa di un paio di grossi passi falsi casalinghi (con squadre di medio cabotaggio). L'Arsenal è a quota 44.

Si conoscono bene i due allenatori, che hanno studiato tutte le varianti possibili e immaginabili. Guardiola nei giorni scorsi ha detto di volersi inventare qualcosa. C'è da scommettere che lo farà. Il dubbio per il City è rappresentato da Julian Alvarez, che potrebbe iniziare dalla panchina. Eriksen regista dello United, che in avanti schiera sia Martial che Rashford. Queste le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Martinez, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, B. Fernandes, Rashford; Martial.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Stones, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden.

Partita: Manchester United-Manchester City

Dove si gioca: Old Trafford, Manchester

Quando si gioca: sabato 14 gennaio 2023

Orario: 13:30

Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4k

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Premier League, 20a giornata

Dove vedere Manchester United-Manchester City in TV e streaming

Sky trasmetterà il derby di Manchester sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Football) e 213 (Sky Sport 4k). Mentre in diretta streaming Manchester United-Manchester City si potrà seguire tramite Sky Go o NOW, potranno farlo i rispettivi abbonati. Telecronaca di Federico Zancan.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

4-2-3-1 molto offensivo per lo United, che si fonda su Casemiro e Eriksen, alle spalle di Antony, Bruno Fernandes e Rashford. In attacco il francese Martial. 4-3-3 canonico per il City con Lewis titolare in difesa. Nel tridente con Haaland ci saranno Foden e Mahrez. Julian Alvarez pronto a subentrare, così come Bernardo Silva.

