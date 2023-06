Manchester City-Manchester United in finale di FA Cup, dove vederla in diretta TV e streaming Manchester City-Manchester United è la finale di FA Cup 2023. Si gioca oggi, sabato 3 giugno 2023, allo stadio Wembley di Londra con fischio d’inizio alle ore 16:30. Diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Manchester City e Manchester United si affrontano oggi, 3 giugno 2023, nella finale di FA Cup 2023. I Citizens di Pep Guardiola e i Red Devils di Erik ten Hag si affrontano allo stadio Wembley di Londra con fischio d'inizio alle ore 16:30 e si contenderanno la vittoria nella più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, istituita nel 1871. Diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Pep Guardiola ha conquistato la Premier League con una lunga rimonta sull'Arsenal e prima di concentrarsi sulla finale di Champions League con l’Inter vuole vincere il derby per continuare a sognare un ‘Treble' fantastico. Erik ten Hag, dopo aver chiuso al terzo posto in campionato, vorrebbe portare allo United il secondo trofeo nel giro di pochi mesi dopo la vittoria a febbraio della Carabao Cup. C'è grande attesa per questo scontro, che può valere davvero tanto a livello emotivo per entrambe le tifoserie sia in questo momento che in prospettiva futura.

In Premier League hanno vinto una gara per ciascuno: all'andata si è imposto il City per 6-3 con una prova pirotecnica di Haaland, Foden & co mentre al ritorno lo United ha vinto 2-1 con molte polemiche per un fuorigioco non fischiato a Rashford sul gol di Bruno Fernandes.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United. Guardiola con Haaland unica punta con Bernardo Silva, Grealish; De Bruyne e Gundogan alle sue spalle. ten Hag sceglie Rahsford con riferimento offensivo con Antony, Bruno Fernandes e Sancho sulla trequarti.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Grealish; De Bruyne, Gundogan; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Rashford. Allenatore: ten Hag.

Partita: Manchester City-Manchester United

Quando: sabato 3 giugno 2023

Orario: 16:00

Dove: Wembley Stadium, Londra

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: FA Cup, finale

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV

Dove vedere Manchester City-Manchester United in TV? La finale di FA Cup si potrà seguire su DAZN, scaricando l'app attraverso una Smart TV compatibile e un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox.

Manchester City-Manchester United dove vederla in streaming

Manchester City-Manchester United si potrà vedere in streaming sull'app di DAZN su tutti i dispositivi mobile.

FA Cup, le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

Guardiola con il trio Walker, Dias e Aké a proteggere Ederson; Stones e Rodri a fare da filtro e pronti ad innescare la batteria di calciatori offensivi composta da Bernardo Silva, Grealish; De Bruyne e Gundogan. Haaland riferimento offensivo.

Erik ten Hag con il suo 4-2-3-1 che vede Wan-Bissaka, Varane, Lindelof e Shaw davanti a De Gea, Casemiro e Eriksen in mediana con Antony, Bruno Fernandes e Sancho a supporto di Rashford.

