Manchester City-Chelsea dove vederla in TV su Sky o DAZN: orario, streaming e formazioni Manchester City-Chelsea è già una sfida determinante nella lotta al titolo della Premier League, la partita si giocherà oggi e inizierà alle ore 13:30.

A cura di Alessio Morra

La Premier League da sempre è dei principali campionati quello più equilibrato, ma incredibilmente a gennaio ‘rischia' di essere già finito, quantomeno per la lotta al titolo. Vincendo le ultime undici partite di campionato il Manchester City ha realizzato quello che potrebbe essere l'allungo decisivo. La squadra di Pep Guardiola ha 10 punti di vantaggio sul Chelsea e 11 sul Liverpool, che però ha una partita da recuperare. Anche un pareggio toglierebbe probabilmente i campioni d'Europa già dalla corsa alla Premier. Guardiola e i suoi vogliono mettere già adesso le mani sul titolo e vogliono pure vendicarsi per la finale di Champions dello scorso 30 maggio.

Partita: Manchester City-Chelsea

Quando si gioca: sabato 15 gennaio 2022

Dove si gioca: Ethiad Stadium, Manchester

Orario: 13:30

Canale TV: Sky Sport Uno Sky Sport Football

Diretta streaming: SkyGo, Now Tv

Competizione: Premier League, 22a Giornata

Dove vedere Manchester City-Chelsea in diretta TV

La sfida tra il Manchester City e il Chelsea sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 202 (Sky Sport Football), ma anche sui canali 240 e 241, oltre che su quelli del digitale terrestre di Sky e cioè 472 e 473. Telecronaca di Nicola Roggero.

Manchester City-Chelsea, dove vederla in streaming

L'incontro tra le due squadre che hanno disputato la finale della Champions League 2021 si potrà seguire in diretta streaming sia tramite SkyGo che tramite Now.

A che ora si gioca

All'Ethiad Stadium il Manchester City e il Chelsea scenderanno in campo alle ore 13:30. Guardiola e i suoi la scorsa primavera sono stati sconfitti in casa per 2-1 dai Blues, che in quelle settimane vinsero anche in FA Cup e soprattutto in finale di Champions. Anche se all'andata il Chelsea era stato battuto 1-0 in casa dal Manchester.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

Sulle formazioni incidono i contagi al Covid, entrambe le squadre hanno in rosa dei positivi, ma anche la Coppa d'Africa. Il City non dispone di Mahrez, il Chelsea del portiere Kepa.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Laporte, Ruben Dias, Aké; Fernandinho, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Rodri; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Chelsea (3-4-3): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Christensen; Hudson Odoi, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Lukaku, Pulisic. All. Tuchel