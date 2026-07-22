Lutto per Vincenzo Montella: è morta sua sorella Caterina dopo un incidente domestico

È morta Caterina Montella, sorella di Vincenzo Montella, Ct della Turchia. La donna è deceduta dopo un grave incidente domestico.

Grave lutto per Vincenzo Montella. È morta sua sorella Caterina che era stata ricoverata in ospedale dopo un grave incidente domestico. La donna è deceduta nelle scorse ora lasciando nel dolore e nello sconforto la famiglia e tutte le persone che le erano vicine. Quanto accaduto ha sconvolto anche il mondo del calcio. La Federazione turca (Montella è Ct della Nazionale di calcio maggiore ndr) ha infatti pubblicato subito una nota per esprimere cordoglio e vicinanza al proprio commissario tecnico:

"Con profondo dolore abbiamo appreso della morte di Caterina Montella, sorella del nostro Commissario Tecnico della Nazionale A Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico. Per la defunta Caterina Montella, oggi alle ore 16.30 locali si terrà la cerimonia funebre nella Chiesa di San Nicola, situata nel distretto di Castello di Cisterna della città di Napoli. La Federazione Turca di Calcio porge le sue condoglianze alla famiglia e ai cari della defunta Montella, in particolare al nostro Commissario Tecnico della Nazionale A Vincenzo Montella, per la sua scomparsa".

Caterina Montella era stata ricoverata in ospedale per via delle gravi conseguenze riportate nell'incidente avvenuto nella sua abitazione. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la sorella dell'allenatore campano è deceduta nelle scorse ore. In questo momento anche altri club e addetti ai lavori legati al mondo del calcio si stanno stringendo intorno a Vincenzo Montella e alla sua famiglia dopo quanto accaduto.

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Come sottolineato dalla stessa federazione turca all'interno del proprio comunicato, l'ultimo saluto a Caterina Montella è previsto oggi a Castello di Cisterna, nell'area metropolitana di Napoli con i funerali che saranno celebrati alle ore 16.30 nella Chiesa di San Nicola. L'allenatore italiano, diventato Ct della Turchia a settembre di 3 anni fa (precisamente nel 2023 ndr), ha da poco concluso la sua esperienza ai Mondiali proprio con la nazionale di calcio turca. Per Yildiz e compagni è arrivata però l'eliminazione già nella fase a gironi dopo due sconfitte e una vittoria.