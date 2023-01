Lutto nel calcio in Spagna, è morta una promettente giocatrice di 15 anni: “Vola in alto, Estrella” Calcio spagnolo in lutto per la morte della promettente giocatrice di 15 anni Estrella Martín Rasco dello Sporting Huelva. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di grande commozione da parte di tutto il movimento calcistico.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio spagnolo è in lutto per la morte di Estrella Martín Rasco, giocatrice di 15 anni dello Sporting Huelva. Una notizia che ha lasciato senza parole tutto il mondo dello sport e ha suscitato reazioni di grande commozione da parte di tutto il movimento calcistico spagnolo.

"Riposa in pace. Vola alto, Estrella", questo è il messaggio che lo Sporting ha pubblicato sul suo sito: "Lascia un profondo dolore con la sua famiglia, gli amici e l'intero club".

Secondo i media locali nella mattinata di mercoledì la giovane è stata trovata morta a casa sua dai suoi genitori e la sera prima si era allenata normalmente con le compagne di squadra. La presidente del club, Manuela Romero Landa, ha dichiarato su Twitter: "Non ci sono parole per confortare la famiglia e gli amici. A loro tutto il mio sostegno e la mia forza. Vola alto, Stella. Sarai la stella che ci guida sempre. RIP, piccola.'

Lo Sporting Huelva avrebbe dovuto affrontare il Siviglia nella Liga F oggi, ma la partita è stata rinviata. Il club andaluso ha mostrato "il suo assoluto accordo con la richiesta di rinvio della partita" ed è stato sottolineato come "è evidente che si tratta di una situazione eccezionale e tragica prodotta a seguito di un drammatico e triste evento per tutti e, in particolare, per i membri che compongono la struttura dello Sporting Club de Huelva".

Dopo questo tragico evento il club ha sospeso tutte le partite che le squadre di calcio giovanile avevano in programma questo fine settimana.

Estrella Martín Rasco era una giocatrice dell'accademia di Huelva e rappresentante dell'Andalusia Under 15: è morta nella sua città natale di Ayamonte, nel sud della Spagna, dove viveva con i suoi genitori.

Sono arrivate le condoglianze da parte di tutte le big di Spagna: dal Real Madrid al Barcellona, dal Villarreal al Real Betis, fino al Malaga, al Valencia e all'Espanyol. Tutti i club hanno voluto far sentire la loro vicinanza allo Sporting Huelva in questo momento così difficile.