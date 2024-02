L’ultima partita di Sara Gama con la Nazionale, standing ovation e commozione: “Grazie” Sara Gama è scesa in campo per l’ultima volta con la maglia della Nazionale in occasione dell’amichevole Italia-Irlanda: standing ovation, striscioni e commozione al Viola Park di Firenze per la capitana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sara Gama è scesa in campo per l'ultima volta con la maglia della Nazionale in occasione dell'amichevole Italia-Irlanda che si è giocata al Viola Park di Firenze. Al 50′ l'avventura azzurra della capitana si è conclusa dopo 140 presenze e la calciatrice della Juventus è uscita dal campo con la standing ovation di tutto lo stadio e dell'intera delegazione della Federazione. Sugli spalti è apparso anche anche uno striscione con sole due parole ma piene di significato: "Grazie Sara".

Al momento dell'uscita dal campo Sara Gama ha consegnato la fascia a Cristiana Girelli, sua compagna di squadra anche in bianconero. Queste le parole della capitana ai microfoni di RaiSport al termine di Italia-Irlanda: "Lacrime? Degli altri, forse. A parte gli scherzi, ringrazio tutti per l'affetto ricevuto. È stato un bel viaggio, con una degna conclusione. Sono trascorsi molti anni: ci sarebbe molto da dire ma c'è tempo. Programmi? Il futuro è il mio presente. Intanto ho gli impegni col mio club e quelli con l'Associazione Italiana calciatori. Alle bambine che ci seguono dico di giocare e di divertirsi, condividendo sempre le emozioni".

La partita si è conclusa con un pareggio per 0-0 tra le Azzurre e la compagine irlandese. La selezione allenate da Soncin ha fatto un leggero passo indietro rispetto alle ultime uscite e probabilmente il CT ha sperimentato qualche soluzione inedita senza trovare le risposte che forse cercava.

È il secondo pareggio nella storia per l’Italia contro l’Irlanda, che non è riuscita a colpire la difesa ospite ma l’unica vera occasione è stata sciupata da Catena: le Azzurre non rischiano mai nemmeno di perdere ma fanno troppo poco per poter vincere la gara.

L’Italia tornerà in campo martedì 27 febbraio alle ore 18.00, sempre per una gara amichevole, contro la fortissima Inghilterra.

La capitana aveva annunciato la sua decisione con un post sui profili social nei giorni scorsi: "È stato un viaggio straordinario che, iniziato quasi vent'anni fa dalle Nazionali giovanili, è passato attraverso incredibili emozioni e grandi cambiamenti. Ho dato tutto e deciso di lasciare d'accordo con il Ct che fin da subito, con grande rispetto, ha condiviso con me ogni passaggio di questo momento".

Dopo la fine della partite tutte le calciatrici sono rientrate negli spogliatoi e poi sono uscite di nuovo con una parrucca simile alla capigliatura di Sara Gama: le compagne hanno intonato il coro ‘C'è solo un capitano' e poi hanno scattato una foto tutte insieme.