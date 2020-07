Il capolavoro Ranieri anche in Serie A. Già, perché dopo il miracolo Leicester del 2016, la sua Sampdoria sembra aver praticamente centrato la salvezza. I blucerchiati, in tre giorni, si sono assicurati 6 punti pazzeschi che hanno portato i liguri nelle zone tranquille della classifica. La vittoria contro il Cagliari che segue quella di qualche giorno fa a Udine, è merito del suo fedelissimo 4-4-2 che nonostante degli interpreti non di prima fascia, ha avuto nell'inossidabile Quagliarella, in Gabbiadini e soprattutto nel jolly Bonazzoli, gli assi nella manica. Con Ramirez a mezzo servizio, sono stati i vari Thorsby e Linetty a completare poi una vera e propria impresa che, con i dovuti scongiuri per i tifosi della Samp, dovrebbe essere ormai compiuta. La Sampdoria ha messo a segno un miracolo se consideriamo che gran parte della squadra, fino a qualche mese fa, era stata contagiata dal Coronavirus.

Ranieri e il miracolo salvezza della Sampdoria

A inizio stagione nessuno si sarebbe mai aspettato che la Sampdoria potesse prendersi la salvezza con tranquillità. A giudicare dai nomi, Throsby, Colley, Augello e non solo, c'era da aspettarsi che non sarebbe stata una passeggiata. Non per la qualità dei giocatori, ci mancherebbe, ma per il loro scarso appeal per una squadra glorioso come la Samp. E allora ecco arrivare il mago Ranieri che con la sua saggezza, è riuscito ad avere fiducia nel suo 4-4-2 puntando tutto su un attaccante inossidabile come Quagliarella che aveva come sua spalla, solitamente, una seconda punta mobile, come Ramirez, ma anche Gabbiadini. Gioco sugli esterni orchestrato da Linetty e la dinamicità di Thorsby lì nel mezzo a completare il tutto. Cambio gioco improvviso e un Bonazzoli straripante, hanno poi completato l'opera.

Già, proprio Bonazzoli, autore di tre gol nelle ultime due gare, specie l'ultimo contro il Cagliari, da cineteca, risultato essere uomo decisivo in questa corsa salvezza. La Sampdoria si è portata a +9 sulla terzultima casella occupata dal Lecce e a 5 giornate dalla fine, si può dire davvero che l'impresa di Ranieri è in parte già compiuta.