Con la rete che ha deciso la gara contro il Deportivo Alavés Luis Suárez ha permesso all'Atletico Madrid di restare in testa alla Liga con un margine di 4 punti sul Barcellona e all'uruguaiano di festeggia i suoi 500 gol da professionista. L'attaccante di roijblancos ha firmato la 19a marcatura in stagione e ha centrato questo straordinario traguardo che lo colloca in una cerchia ristretta di atleti che hanno fatto la storia di questo sport. Il centravanti nato a Salto ha segnato 63 reti con la sua nazionale, 12 con il Nacional di Montevideo, 15 con il Groningen, 111 con l'Ajax, 82 con il Liverpool, 198 con il Barcellona e, appunto; 19 con l'Atletico di Madrid.

Dopo il ko in Champions League e le difficoltà nelle ultime partite di campionato, il break della nazionale non sembra un male per l'Atlético in vista della ultime dieci gare prima della fine della Liga. La sosta potrebbe aiutare Luis Suárez, che è stato titolare nella ultime 15 gare dei colchoneros e ne ha completate dieci, giocando 1.267 minuti (94%).

L'attaccante dell'Atletico Madrid per festeggiare questo traguardo ha pubblicato una lettera molto emozionante in cui ha fatto il punto sulla sua carriera, partendo dagli inizi nel suo paese e arrivando ai traguardi da festeggiare in futuro: