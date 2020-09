Nemmeno il tempo di arrivare, e Luis Suarez ha già lasciato il segno all'Atletico Madrid. Esordio eccezionale per l'attaccante arrivato pochi giorni dal Barcellona con la maglia dei Colchoneros. Diego Simeone gli ha concesso 20′ nel finale del match di campionato contro il Granada e il Pistolero ha risposto prima con l'assist a Llorente del 4-0, e poi con la sua doppietta personale per il 6-1 finale. L'uruguaiano, al centro del caso sull'esame d'italiano sostenuto a Perugia, si è presentato ai suoi nuovi tifosi con il botto.

Luis Suarez, esordio da urlo con l'Atletico Madrid contro il Granada

Solo pochi giorni fa Luis Suarez è arrivato all'Atletico Madrid. Il tormentone di mercato relativo al suo futuro dopo l'addio al Barcellona si è risolto con una nuova avventura in Spagna dopo che il suo nome è stato a lungo accostato alla Juventus. Diego Simeone non se l'è sentita di lanciarlo subito nella mischia, dopo l'addio di Morata trasferitosi alla Juventus, puntando sul tandem formato da Joao Felix e Diego Costa. Una scelta rivelatasi azzeccata visto che contro il Granada l'Atletico si è portato sul 3-0 con le reti dei due attaccanti e di Correa. A 20′ dal termine ecco che il mister argentino ha deciso di concedere 20′ al Pistolero che subito si è preso la scena.

Come ha segnato Luis Suarez contro il Granada

Luis Suarez ha dato l'impressione di trovarsi perfettamente a suo agio con l'Atletico Madrid. Prima con un grande assist in profondità ha messo Llorente nelle condizioni di segnare il poker, e poi ha deciso di fare tutto da solo. L'uruguaiano ha trovato il primo gol con un bel colpo di testa da posizione defilata, indirizzato sul palo lontano e poi ha calato la doppietta con un tap-in dopo una conclusione finita sul palo. Festa grande per il Pistolero abbracciato dai suoi compagni di squadra, con buona pace del Barça a cui forse un centravanti come lui avrebbe fatto ancora comodo al fianco dell'amico Messi.