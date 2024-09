Luis Enrique ha uno sfogo clamoroso in conferenza: “Mi taglio lo stipendio pur di non parlarvi”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Luis Enrique sarebbe disposto a tutto o quasi pur di non parlare con la stampa. Alla vigilia della partita contro il Rennes, l'allenatore del Paris Saint-Germain ha vissuto un altro momento particolare con i cronisti in conferenza. Dopo le schermaglie degli ultimi mesi, il manager spagnolo ha confermato di essere pronto anche a tagliarsi lo stipendio pur di non intervenire ai microfoni.

Luis Enrique pronto a tagliarsi lo stipendio pur di non parlare con la stampa

Infatti l'ex mister della Roma, è tornato a chiarire il senso delle dichiarazioni passate: "Se mi dici che posso firmare un documento per non parlare più alla stampa e mi togli il 25% dello stipendio o anche il 50, allora lo firmo. Penso che sia impossibile perché i contratti firmati obbligano l'allenatore a parlare. Mi sto divertendo con voi ma se potessi evitarlo lo farei".

Il motivo di questa scelta è legato a quanto accaduto in passato, e agli anni che passano. Infatti Luis Enrique non sembra avere più né la voglia né la forza di reagire durante gli incontri in sala stampa, di fronte a situazioni o domande sgradite: "Il motivo? Non ho più le energie per sopportare certe cose".

Insomma la conferma di quanto visto nel documentario pubblicato da Movistar che aveva fatto discutere e non poco proprio per il comportamento di Luis Enrique poco propenso a raccontarsi alla stampa. Proprio su questo Luis Enrique ha voluto chiarire subito le cose: "Utilizzerò questa conferenza stampa per esprimere la mia opinione: non commenterò nessuna frase estrapolata dal contesto di questo documentario. Quello che faccio in un documentario è quello che faccio nella preparazione di una partita. Tutte le frasi che dico alla mia squadra fanno parte del mio lavoro di allenatore. Quello che dico lo dico sul serio, ma non dico che sia giusto o sbagliato, è solo la mia opinione".

Insomma la sensazione è che si sia arrivati un po' alla resa dei conti, dopo mesi di botta e risposta. Già prima della semifinale di Champions della scorsa stagione, il manager tuonò: "La stampa non sa nulla di calcio". Le ultime dichiarazioni sicuramente non aiuteranno a migliorare la situazione.