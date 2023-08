Luis Diaz è la fotocopia di Roberto Mancini: il gol di tacco segnato in amichevole è un capolavoro Stesso risultato, stessa azione, stesso gol: Luis Diaz incanta i tifosi del Liverpool con un colpo di tacco uguale a quello segnato da Roberto Mancini con la Lazio nella stagione 1998/99.

A cura di Ada Cotugno

Il gol di Luis Diaz ha già fatto perdere la testa a tutti i tifosi: il campionato non è ancora cominciato ma il colombiano ha già messo in chiaro che quest'anno in Inghilterra sarà lui uno dei grandi protagonisti. E nella partita contro il Darmstadt ha segnato quello che potrebbe essere il gol più bello di tutta la stagione.

L'ex giocatore del Porto ci ha abituati a grandi magie, ma nell'amichevole contro il club tedesco si è davvero superato. Nell'ultima partita amichevole prima dello start della Premier League – giocherà domenica prossima contro il Chelsea – Luis Diaz ha sigillato il 3-1 nel corso della ripresa con una perla di rara bellezza, diventata immediatamente virale sul web.

Lo spunto è stato offerto dal calcio d'angolo di Szoboszlai, uno dei nuovi acquisti arrivati alla corte di Klopp, che ha disegnato una parabola perfetta in direzione del suo compagno di squadra. Senza pensarci due volte il colombiano ha colpito il pallone di tacco, ingannando i due difensori che erano su di lui per impedirgli di girarsi verso la porta.

Per i tedeschi non c'è stato davvero niente da fare: in una frazione di secondo Luis Diaz ha segnato un gol strepitoso con un colpo di tacco, un gioiello da vedere e rivedere per tutto il resto della stagione. Tutti sono rimasti sbalorditi, a cominciare dal portiere del Darmstadt rimasto di ghiaccio in porta.

I tifosi italiani però hanno subito trovato una somiglianza con un capolavoro simile, segnato da Roberto Mancini nella stagione 1998/99 contro il Parma del giovanissimo Gigi Buffon. L'azione di Luis Diaz è praticamente la fotocopia di quella dell'attuale CT della Nazionale: in quel caso fu Mihajlovic a servire il cross da calcio d'angolo al 68′, regalando all'attaccante l'assist perfetto per uno dei gol più belli segnati in tutta la sua carriera.

E per pura coincidenza anche il risultato è identico. La Lazio vinse per 3-1 proprio grazie a Mancini, così come il Liverpool che ha timbrato lo stesso risultato grazie al colombiano.