Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League: i tifosi del Nottingham Forest esaltano l’ex Napoli

Sarebbe il classico esordio da sogno, se il gol segnato da Lorenzo Lucca alla sua prima apparizione in Premier League, dopo aver lasciato a gennaio il Napoli per trasferirsi al Nottingham Forest, non fosse solo la rete della bandiera della squadra allenata da Sean Dyche nella partita persa 3-1 a Leeds. E tuttavia meglio di così il 25enne attaccante di Moncalieri non poteva battezzare la sua prima presenza nel campionato unanimemente riconosciuto come il più competitivo del mondo.

Lucca era partito dalla panchina a Leeds, poi è entrato al 54′ al posto di Igor Jesus, poco dopo che i padroni di casa avevano messo a segno il momentaneo 3-0. L'ex attaccante di Palermo, Pisa e Udinese ha realizzato il gol dell'1-3 all'86', svettando di testa su un cross dalla destra di Hutchinson. Poi è andato immediatamente a recuperare il pallone in fondo al sacco per anticipare la ripresa del gioco, ma non c'è stato tempo per l'ulteriore rimonta del Forest, che è uscito battuto da Elland Road.

Lo stesso Leeds ha adesso staccato nella parte bassa della classifica della Premier il Nottingham, che resta a 26 punti, in quartultima posizione: ci sarà da sudare per salvarsi, evitando di essere ripresi dal West Ham, che è terzultimo a 6 punti di distanza (e una partita in meno). Più dietro il Burnley a 15 punti e il derelitto Wolverhampton a 8.

Lucca si è comunque presentato alla grande ai suoi nuovi tifosi: su X numerosi i commenti che esaltano l'attaccante piemontese e gli danno fiducia, chiedendo già a Dyche di promuoverlo tra i titolari.

Lorenzo è in prestito oneroso (2 milioni) dal Napoli al Nottingham Forest fino alla fine della stagione 2025/26. Il club inglese ha il diritto di riscatto, non c'è dunque obbligo. Il che significa che la società azzurra ha tutto l'interesse a che il suo giocatore continui a segnare, per cercare di ammortizzare l'esborso di 35 milioni fatto per prenderlo dall'Udinese l'estate scorsa (9 milioni di prestito e 26 di obbligo di riscatto attivato a gennaio). Flop senza se e senza ma sul Golfo, Lucca potrebbe rinascere Oltremanica.