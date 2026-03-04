L’Everton inventa un nuovo calcio d’inizio, è una scommessa: tifosi sconcertati

In Inghilterra la questione delle palle inattive continua a tenere banco, con l'Arsenal nel mirino per aver trasformato i calci d'angolo in ammassi indistinti di calciatori che spesso finiscono con la palla in rete, frutto di blocchi lungamente provati in allenamento. Lo studio peraltro è maniacale da parte di tutte le squadre della Premier League, come dimostra il nuovo calcio d'inizio congegnato dall'Everton e messo in atto martedì sera nel match contro il Burnley, finito poi con una vittoria per 2-0 (secondo successo di fila dopo quello sul Newcastle e ottavo posto in classifica).

Come funziona il nuovo calcio d'inizio messo in atto dall'Everton contro il Burnley

La routine del ‘kick off' della squadra allenata da David Moyes è praticamente un ‘up and under' preso a prestito dal rugby, con la differenza che qua nessuno dei giocatori della squadra che calcia il pallone altissimo in avanti va a contenderlo agli avversari, piazzandosi invece ‘in agguato' sulla seconda palla. Di fatto è una ‘scommessa' che i difensori sbaglino il rinvio o commettano qualche altro svarione, che consenta di trovarsi subito in posizione favorevole per battere a rete.

Niente di tutto questo è successo all'Hill Dickinson Stadium dopo che Garner ha passato la palla dal dischetto di centrocampo a Dewsbury-Hall, che l'ha scaraventata in aria con un campanile altissimo. Nessun giocatore dell'Everton è andato sul pallone (evidentemente lo schema non lo prevedeva), mentre Worrall lo respingeva di testa al limite della propria area in maniera un po' sbilenca, ma comunque non tale da creare una situazione di pericolo per il Burnley. La palla vagante è stata recuperata sulla trequarti dall'Everton con O'Brien e da lì si è ripartiti senza pericoli imminenti per gli ospiti.

Il calcio d'inizio dei ‘Toffees' è diventato subito virale sui social, provocando le reazioni sconcertate dei tifosi: in molti hanno commentato che riassume perfettamente lo stato attuale della Premier League, sempre più ossessionata dal massimizzare i calci piazzati, fino ad arrivare a un Arsenal che ne sta facendo un'arma potente verso la vittoria finale, visto che i 16 gol segnati su calcio d'angolo (gli ultimi due nella vittoria 2-1 sul Chelsea) eguagliano il maggior numero di reti realizzate in questo modo in una stagione di Premier (e mancano ancora 9 partite alla fine).

Ah, il primato già apparteneva ai Gunners di Arteta grazie al lavoro di Nicolas Jover, stabilito nel 2023-24…