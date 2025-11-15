Lookman può lasciare l’Atalanta a gennaio, le voci di un addio aumentano: “Ha detto sì”

Il Galatasaray tenta il colpo Lookman con un maxi-ingaggio da 9 milioni, mentre l’Atalanta resta ferma su una valutazione elevata. Il futuro dell’attaccante nigeriano è sempre più incerto, tra nuove offerte e scenari in evoluzione.

Il futuro di Ademola Lookman all’Atalanta resta un’incognita. L’ultimo fotogramma sul campo lo ritrae mentre discute con l’ex allenatore Ivan Juric al momento della sostituzione contro il Sassuolo, ma sono soprattutto le voci di mercato a rendere incerto il suo domani. Dopo il mancato trasferimento all’Inter durante l’estate, nuove indiscrezioni arrivano dalla Turchia: secondo il giornale Fanatik, il Galatasaray sarebbe pronto a fare sul serio per l’attaccante nigeriano perché il calciatore "ha detto sì".

Il club di Istanbul avrebbe formulato un’offerta da 9 milioni di euro a stagione, contando anche sull’influenza del connazionale Victor Osimhen per convincere Lookman.

Il nodo principale resta però la richiesta dell’Atalanta: in estate il club bergamasco aveva valutato il giocatore 50 milioni di euro, una cifra elevata ma che non chiude definitivamente alla possibilità di una trattativa. Con l’arrivo di Palladino in panchina e la Coppa d’Africa alle porte, lo scenario potrebbe cambiare, ma la conferma dell’attaccante non è affatto scontata.

Lookman-Atalanta, quale futuro: un rapporto di alti e bassi

Il legame tra Ademola Lookman e l’Atalanta è fatto di alti e bassi, con un rendimento spesso brillante in campo ma un rapporto mai completamente lineare fuori. Dopo una prima stagione da protagonista, l’attaccante nigeriano ha iniziato a manifestare un crescente malessere, complice anche l’interesse di diversi top club europei.

Già nell’estate 2023 il PSG aveva fatto più di un sondaggio per portarlo a Parigi, attirato dalla sua crescita sotto la guida di Gasperini. La trattativa, però, non decollò per l’elevata richiesta economica dell’Atalanta e per la volontà del club di trattenerlo ancora un anno. Un primo segnale, però, era arrivato: Lookman iniziava a guardarsi intorno, spinto dalla possibilità di un salto in una big europea.

La scorsa estate la situazione si è ripetuta in modo ancora più acceso. L’Inter ha lavorato a lungo per portarlo a Milano, con colloqui fitti tra l’entourage del giocatore e i nerazzurri. Lookman non aveva nascosto di gradire la destinazione, tanto da alimentare un tira e molla durato settimane. Anche in questo caso, però, il muro dell’Atalanta — ferma su una valutazione da 50 milioni — ha bloccato tutto, lasciando dietro di sé qualche strascico.

Il recente battibecco con Juric al momento della sostituzione contro il Sassuolo è solo l’ultima scintilla in una relazione che appare più fragile che mai. Lookman resta un punto di riferimento tecnico, ma la sensazione è che la sua permanenza sia appesa a un filo, con il giocatore attratto da nuove sfide e l’Atalanta disposta a cederlo solo a condizioni ritenute vantaggiose.