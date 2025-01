video suggerito

L’onestà del piccolo tifoso è disarmante: “Van Dijk vieni dai noi, abbiamo solo difensori scarsi!” Il video nel tunnel dello stadio poco prima di Tottenham-Liverpool, semifinale di Carabao Cup è diventato subito virale. Si vede un piccolo tifoso degli Spurs che di fronte all’apparizione di Van Dijk non regge all’entusiasmo, pregandolo di cambiare squadra. Svelando uno dei principali problemi della propria: una difesa pessima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La voce dell'innocenza spesso la si identifica in quella dei bambini e quanto accaduto nei minuti precedenti dell'entrata in campo di Tottenham e Liverpool prima della semifinale d'andata di Carabao Cup, carpita dalle telecamere e andata in diretta TV, ha evidenziato una verità assoluta in casa Spurs. Merito di un bimbo, mascotte dei londinesi che alla vista di Virgil Van Dijk non ha resistito e ha scatenato il proprio entusiasmo, con una preghiera tanto diretta quanto impertinente. Soprattutto nei confronti dei giocatori della propria squadra del cuore: "Vieni da noi" gli ha gridato il piccolo tifoso del Tottenham sostenendo che tutti i difensori della sua squadra sono scarsi.

La preghiera del piccolo tifoso a Van Dijk nel tunnel: "Vieni da noi!"

L'appello del piccolo è risuonato poco prima dell'entrata in campo delle due squadre: le telecamere nel tunnel si sono soffermati sui bambini vestiti con le maglie degli Spurs, il cui entusiasmo è stato un crescendo rossiniano una volta visti avvicinarsi i giocatori del Liverpool che avrebbero accompagnato fino al calcio d'inizio. Tra i primi a presentarsi, Virgil Van Dijk, il capitano dei reds di fronte al quale una delle piccole mascotte non ha resistito, lanciandogli un appello d'aiuto. Tra le grida di sorpresa sempre più crescenti, è risuonata chiaramente la preghiera: "Van Dijk vieni al Tottenham, non abbiamo al momento nessun difensore bravo".

La vittoria del Tottenham senza subire gol, sul Liverpool

Una preghiera che ha scatenato sorrisi di circostanza e nulla più. Poi, la gara che ha visto vincere di misura proprio il Tottenham, 1-0 sul Liverpool senza subire reti. Un "evento" vero e proprio perché la frase pronunciata dal piccolo tifoso degli Spurs ha di fatto evidenziato uno dei principali motivi per cui la squadra allenata da Ange Postecoglou in Premier si ritrova in fortissimo ritardo rispetto non solo alla vetta ma anche sulla Zona Europa. Infatti, ad oggi, il Tottenham vanta una delle peggiori difese in assoluto del campionato: ha subito già 30 reti in 20 partite, solo in 7 hanno fatto peggio di cui le ultime 4 in piena zona retrocessione.

Il Tottenham tra le peggiori difese della Premier League

Uno score deprimente: in 30 partite stagionali solamente in 6 occasioni (4 in Premier, una in Europa League e una in Carabao Cup) il Tottenham è riuscito a mantenere la propria porta inviolata, subendo da agosto ad oggi anche una serie di sconfitte che hanno fatto compiere magrissime figure. Soprattutto quella rimediata lo scorso dicembre in Premier League proprio contro il Liverpool che passeggiò all'Hotspurs Stadium 3-6 umiliando la squadra e i suoi tifosi. Da qui, la richiesta del bimbo a van Dijk, con i reds che possono vantare solo 19 reti al passivo, guidati anche dal loro capitano in vetta alla classifica.