La rivoluzione Inter ha inizio. Dopo un finale di campionato contrassegnato dalla crisi economica che ha colpito il gruppo Suning, il club nerazzurro ha ormai messo a punto la cessione di Achraf Hakimi al PSG per 70 milioni cercando di risanare le casse della società. Soldi che dunque non verranno reinvestiti sul mercato ma solo per risollevare una situazione finanziaria a dir poco disastrosa. Nel frattempo però la guida tecnica è stata affidata a Simone Inzaghi che, rispetto ad Antonio Conte, sta portando avanti un mercato assolutamente diverso rispetto al tecnico salentino.

Anche costretto da questa complicata situazione, l'ex allenatore della Lazio ha deciso di puntare nuovamente su Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo, fortemente voluto da Conte lo scorso anno prima che lo stesso allenatore salentino lo relegasse in panchina dopo pochi mesi fino alla fine del campionato, è ormai pronto a rinnovare il suo contratto con l'Inter fino a giugno 2022. Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante la tentazione di un'esperienza al Bologna, si è poi deciso che il giocatore dovesse restare in nerazzurro date le difficoltà di riuscire a strappare Stefan Radu ai biancocelesti.

La scelta del rinnovo contrattuale di Kolarov per un'altra stagione ha colto di sorpresa anche i tifosi dell'Inter. Sui social è entrato in tendenza il nome di Kolarov con i tanti sostenitori nerazzurri che hanno contestato la scelta della società di puntare di nuovo su un giocatore che ha dimostrato di non essere all'altezza del club. Simone Inzaghi avrà sicuramente in mentre altri progetti e probabilmente la scarsa disponibilità economica dell'Inter, impone anche un certo tipo di scelte come questa.

Il rinnovo di Kolarov dopo D'Ambrosio e Ranocchia

L’accordo con Kolarov prevede 1,5 milioni di euro più bonus: il 50% dello stipendio percepito finora. Il contratto scadrà nel 2022. E così dopo Ranocchia e D'Ambrosio, ufficializzati ieri, anche Kolarov rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri. Una scelta strana per un mercato che in questo momento vede Simone Inzaghi andare completamente controcorrente rispetto allo stesso Antonio Conte.

L'ex tecnico della Lazio sta creando la sua Inter puntando alla permanenza di coloro i quali nell'ultima Inter erano relegati costantemente alla panchina (da sottolineare come per D'Ambrosio però ci sia stato anche un grave infortunio di mezzo). Con Ranocchia chiuso da De Vrij, Skriniar e Bastoni, è stato proprio Kolarov la grande delusione del mercato della scorsa estate dettato da Conte a Marotta.

La deludente stagione di Kolarov all'Inter con Conte

Il serbo ha infatti giocato soltanto 7 partite in Serie A nell'ultimo campionato. I suoi errori nel derby del 17 ottobre contro il Milan che vide i rossoneri trionfare per 2-1, furono decisivi per il cambio di rotta di Conte che presto relegò il giocatore in panchina. Da dicembre a marzo è stato in panchina per 17 partite subentrando soltanto in 2 occasioni per un totale di 17 minuti. Da aprile a fine campionato poi, tra problemi muscolari ed ernia del disco nn è mai più stato convocato.

La sua ultima presenza in campionato risale infatti al 10 gennaio contro la Roma (solo 8 minuti in campo) poi 120′ in Coppa Italia contro la Fiorentina, altri 90′ contro il Milan, sempre in Coppa Italia e poi 25 nella semifinale di ritorno contro la Juventus. Un giocatore praticamente mai utilizzato e che ha deluso anche lo stesso Conte. Simone Inzaghi ha invece voluto credere in lui e nella sua esperienza, magari reinventandolo al meglio come terzo centrale.