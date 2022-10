Lo strano caso del calciatore che andrà ai Mondiali ma non ha ancora deciso con quale nazionale Quando manca meno di un mese all’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 il calciatore Callum Hudson-Odoi non ha ancora deciso con quale nazionale giocherà: la nuova regola FIFA gli consente ancora di cambiare il Paese da rappresentare nell’imminente Coppa del Mondo.

Manca meno di un mese all'inizio dei Mondiali di calcio 2022 che si svolgeranno in Qatar e per la prima volta nella storia andranno in scena d'inverno con i campionati europei, Serie A compresa, che si fermeranno per una lunghissima sosta. E a breve ciascun commissario tecnico delle 32 nazionali qualificate (tra le quali non c'è l'Italia) diramerà la lista dei 26 calciatori convocati per disputare la manifestazione che prenderà il via il prossimo 20 novembre e si concluderà con la finale del 18 dicembre. Tantissimi dunque i calciatori che in questo momento sperano in una convocazione da parte del proprio ct per avere l'opportunità di giocare nella competizione calcistica più prestigiosa. C'è però anche un caso molto particolare, cioè un giocatore che è quasi certo di andare al Mondiale ma non ha ancora deciso quale Paese rappresenterà.

Si tratta dell'attaccante di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito ai tedeschi del Bayer Leverkusen, Callum Hudson-Odoi nato a Londra nel 2000 da padre ghanese (Bismark Odoi, anch'esso calciatore) e cresciuto calcisticamente in Inghilterra entrando nel settore giovanile all'età di 8 anni e facendo tutta la trafila con i Blues fino all'esordio in prima squadra che arriva nel 2018 e l'anno successivo viene convocato dalla Nazionale maggiore inglese con cui colleziona tre presenze (contro Repubblica Ceca, Montenegro e Kosovo nei match validi per la qualificazione ad Euro 2020, poi disputatosi nel 2021 a causa della pandemia di Covid). Da allora viene ignorato dalla Nazionale dei Tre Leoni. Intanto la scorsa estate, dopo quattro anni (con 72 presene e 4 gol) lascia la formazione londinese e l'Inghilterra per trasferirsi in Germania tra le fila del Bayer Leverkusen con cui trova maggiore continuità e segna anche un gol in Champions League (quello che ha di fatto eliminato l'Atletico Madrid di Simeone nella fase a gironi).

Nel frattempo la Federcalcio del Ghana (qualificatasi ai Mondiali in Qatar) si dimostra interessata al calciatore e avvia le trattative per il cambio di nazionalità. Il nuovo regolamento FIFA infatti prevede che i giocatori possono cambiare Nazionale a condizione che non abbiano giocato più di tre partite con la Nazionale maggiore del Paese che ha deciso di convocarli per primi prima di aver compiuto 21 anni. E questo è esattamente il caso in cui rientra Callum Hudson-Odoi che finora ha giocato tre gare con l'Inghilterra all'età di 19 anni. A rendere ancora più particolare la situazione del quasi 22enne (li compirà il prossimo 7 novembre) è il fatto che, secondo quanto riportano diverse fonti, il nome dell'attaccante classe 2000 sarebbe presente nella lista preliminare dei convocati (55 calciatori da cui poi saranno scelti i 26 che andranno in Qatar) per il Mondiale 2022 già presentata alla FIFA sia dell'Inghilterra (inserita nel Girone B con Iran, Stati Uniti e Galles) che del Ghana (inserito invece nel Girone H con Portogallo, Uruguay e Corea del Sud).

Quello che ha sempre più assunto le sembianze di un mistero però quando mancano ormai pochi giorni alla diramazione delle liste ufficiali dei convocati anziché diradarsi si infittisce sempre di più. In una recentissima intervista rilasciata all'emittente britannica BBC infatti Callum Hudson-Odoi ha ammesso di non aver ancora sciolto le riserve e preso una decisione in merito: "Non ho niente da dire in questo momento. Mi piacerebbe dirlo, ma non posso. Al momento, mi sto concentrando solo a fare il meglio che posso fare qui (al Bayer Leverkusen, ndr). Non si sa mai cosa accadrà in futuro" ha infatti risposto al giornalista che gli chiedeva se avesse deciso in quale nazionale giocare d'ora in poi. Un dilemma che dunque Hudson-Odoi non ha ancora risolto ma che dovrà risolvere a breve perché il tempo per scegliere di rappresentate l'Inghilterra o il Ghana negli imminenti Mondiali (e nel prosieguo della sua carriera) è ormai quasi scaduto.