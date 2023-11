Lo spirito di Maradona aleggia sul Maracana: il nipote di Diego allo stadio con una maglia speciale Benjanim Aguero, figlio del Kun Agüero e nipote di Maradona, si è presentato allo stadio per la finale della Copa Libertadores indossando un maglia con il volto del Pibe de Oro.

A cura di Vito Lamorte

Benjamín Agüero, figlio di Sergio "El Kun" Agüero e Gianinna Maradona, ha indossato una maglia molto speciale per partecipare alla finale della Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense. L'ultimo atto della manifestazione più più importante per club dell'America Latina si gioca nel leggendario stadio Maracaná di Rio de Janeiro e il nipote di Diego è lì perché grande tifoso degli Xeneises.

Benja si è presentato sugli spalti indossando una maglia con il volto di Diego Armando Maradona, suo nonno e stella del calcio mondiale: El Pibe de Oro ha giocato nel club Azul y Oro in due riprese, un anno prima di volare in Europa e poi prima di appendere definitivamente le scarpe al chiodo, ed era grande tifoso del club della Bombonera.

Nonostante il figlio sia un fan del Boca il Kun Aguero non ha mostrato molto favore sull'ipotetica vittoria del club argentino: se dovessero trionfare, gli Xeneize raggiungerebbero l'Independiente (il club in cui si è formato e di cui è tifoso) nella classifica dei club che hanno vinto più Copa Libertadores: "Se il Boca vince va a parti con l'Independiente, quindi è difficile. Preferisco che non vincano, ma ho anche mio figlio che è tifoso del Boca, non è facile. Da un lato, se vince il Boca alla fine saremmo in parità".

Leggi anche La pazza partita di Benzema: gol e autogol in quattro minuti nella Saudi League

Un vero e proprio dilemma per Sergio Aguero: tenere alta la sua fede per il "Rey de Copas", che ha trionfato per sette volte in Libertadores, o pensare anche a suo figlio tifoso del Boca Juniors.

Saranno in tanti in Argentina a non sostenere gli Xeneises in questa finale: dagli storici rivali del River Plate ai supporter del Racing, eliminati dal Boca in questa edizione della Copa; fino quelli dell'Independiente come Aguero, che non vogliono vedere altre squadre raggiungerli in vetta alla classifica delle squadre più vincenti in Libertadores.